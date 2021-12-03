Aydın Büyükşehir Belediyespor filede zorlu sınavda

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AYDIN, (DHA) - MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde geçen hafta evinde Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yenerek moral bulan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda lider Vakıfbank'la karşı karşıya gelecek. Vakıfbank Spor Sarayı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabaka TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Ligde 11 maçta 4 galibiyet, 7 mağlubiyet alan Aydın ekibi 13 puanla 9'uncu sırada, 12 maçta 10 galibiyet, 2 yenilgisi bulunan Vakıfbank ise 29 puanla zirvede yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2021-12-03 12:01:30



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