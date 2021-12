Nazilli’de Dünya Engelliler Günü programı gerçekleştirildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 03 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde çelenk koyma töreni düzenlendi.

İstasyon Meydanı’nda düzenlenen törene; Belediye Başkan Vekili Fatih Pehlivan, meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, Nazilli Kent Konseyi Engelliler Meclisi, NAZENDER, NBED, özel eğitim ve rehabilitasyon okullarının yöneticileri, çok sayıda engelli ve engellilere destek veren vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Nazilli Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Aysun Bademli, “Pandemi dolayısıyla geçen yıl etkinliğimiz olmadı. Bu sene tekrar bir araya geldik. Beklenti ve isteklerimizi her yıl dile getiriyoruz. 3 Aralık bizim için kutlama günü değil, tüm dünyada engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek için belirlenmiş farkındalık günüdür. Bu programa katılan tüm engelli arkadaşlarımın eğitim ve iş hayatında gösterdikleri azim ve başarılarıyla gurur duyuyorum. Sizlerin sadece 3 Aralık’ta hatırlanmayıp yılın her gününde empati yapılarak evlere kapatılmadan eğitim ve öğrenim becerisinin artacağı sosyal projeler içerisinde görmek istediğimizi ayrıca belirtmek isterim” ifadelerine yer verdi.

Ankara’daki programları nedeniyle törene katılamayan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi ‘en büyük engel sevgisizliktir’. Birlikte aşamayacağımız hiçbir engel yok. Göreve geldiğimiz ilk gün Nazilli’yi birlikte yöneteceğiz demiştik. Bu anlamda ilçemizdeki tüm engelli derneklerimize ve topluluklarımıza destek verdik. Desteklerimiz her geçen gün artarak devam etmektedir. Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatta daha çok yer aldığı, çalışma hayatının desteklendiği ve engelli dostu bir Nazilli için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

