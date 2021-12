Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk yaralandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde sabah okula gitmek için yola çıkan ve iddiaya göre sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki çocuk yaralandı.



Aydın’ın Köşk ilçesinde sayıları her geçen gün artan ve saldırganlaşmaya başlayan sokak köpekleri, vatandaşların ve özellikle çocukların korkulu rüyası olmaya başlarken, sabah saatlerinde meydana gelen olay, tedbirlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Sabah saatlerinde okula gitmek için evden çıkan 11 yaşındaki B.G.’ye başıboş köpekler saldırdı. Edinilen bilgiye göre, minik B.G., evden çıktığı sırada Serdaroğlu Mahallesi Güçlü Sokak’ta bulunan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların müdahalesi ile B.G., köpeklerin saldırısından kurtarıldı. Vatandaşların ve ailesinin yardımıyla hastaneye kaldırılan B.G., saldırı esnasında ayak ve bacaklarından ısırılarak yaralandı. Gerekli tedavileri yapılan B.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken vatandaşlar yetkililere seslenerek bu duruma bir çözüm bulunmasını istedi.



"İki hafta önce basında sokak köpeklerinin saldırgan tutumuna dikkat çekilmişti"

Yaklaşık iki hafta önce vatandaşların rahatsızlığını dile getirmesinden sonra yerel ve ulusal basında köpeklerin saldırgan tutumu ile ilgili haber yer almıştı. Çocuklarını okula göndermekten korktuklarını yeniden ifade eden vatandaşlar, yetkililere seslenerek “Sokaklarda sürü halinde geziyorlar. Her geçen günde saldırganlıkları artıyor. Yetkililerden defalarca bu konuyu çözmelerini istedik. Başıboş köpekleri toplamaları gerekirken, geldiler baktılar. Arabadan bile inmeden bu köpekler uysal diyerek hiç bir şey yapmadan gittiler. Sadece bu mahallede değil, Köşk'ün tüm mahallelerinde aynı sorun var. Bugün çevrede insanlar olmasaydı bu çocuğun başına çok daha kötü bir şey gelebilirdi. Kimseye bir şey olmadan, yetkililerinin bir an önce bu sorunu çözmelerini istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.