Kayıp ilanı verdiği arkadaşının ölümünde 4 yıl sonra şüpheli olarak tutuklandı Yunanistan'a kaçtığını belirttiği arkadaşının parçalanmış cesedi aküye bağlanmış şekilde denizden çıkarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayıp ilanı verdiği arkadaşının ölümünde 4 yıl sonra şüpheli olarak tutuklandı Yunanistan'a kaçtığını belirttiği arkadaşının parçalanmış cesedi aküye bağlanmış şekilde denizden çıkarıldı

İHA

Kayıp ilanı verdiği arkadaşının ölümünde 4 yıl sonra şüpheli olarak tutuklandı Yunanistan'a kaçtığını belirttiği arkadaşının parçalanmış cesedi aküye bağlanmış şekilde denizden çıkarıldı

Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Akbük'te tekne işleten ve 2017 yılından bu yana kayıp olarak aranan 34 yaşındaki Ahmet Sakak'ın hunharca bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
En samimi arkadaşı ile tekneye binip denize açıldığı gün kaybolan Ahmet Sakak'ın cesedinin parçaları, 4 yıl sonra aküye bağlanmış vaziyette denizin dibinde bulundu. Patlıcan avcılığı yapan denizciler tarafından bulunan cesetle ilgili çalışma yapan polis, olayın tek tanığı olan ve o tarihte arkadaşının Yunanistan'a kaçtığını belirtip sosyal medya hesabından da kayıp ilanı veren S.U. isimli şahsı gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen 32 yaşındaki S.U. tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Didim Akbük Mahallesi'nde ticari balık teknesi işletmeciliği yapan Ahmet Sakak (34), 11 Mart 2017 günü en samimi arkadaşı 32 yaşındaki S.U. ile birlikte denize açıldı. Bir süre sonra S.U. Akbük'e yalnız dönerken, Sakak'tan ise haber alınamadı. Sakak'ın ailesi ve o dönem nişanlısı olan Özlem Karademir, olayın aydınlatılarak kayıp Sakak'ın bulunması için herkesten yardım istedi. Televizyon programına da çıkarak yardım isteyen aile, Ahmet Sakak'ın ölüsüne ya da dirisine ulaşamadı. Olayla ilgili o dönem gözaltına alınan ve serbest bırakılan S.U. ise katıldığı televizyon programında da Sakak'ın Yunanistan'a kaçtığını ve neden gittiğini bilmediğini belirtmişti. Bu arada S.U.'nun en samimi arkadaşı olarak bilinen Ahmet Sakak'ın kayıp olarak arandığı günlerde sosyal medya hesabında, "Arkadaşlar, Ahmet Sakak 11 Mart'tan bu yana kayıptır. Gören, duyan olursa lütfen 155'i arasın" şeklinde paylaşım yapıp, bugün öldürmekten tutuklandığı arkadaşı için kayıp ilanı verdiği ortaya çıktı.

Patlıcan avcılarının bulduğu aküye bağlı ceset parçaları Sakak'a ait çıktı
Olayın ardından geçtiğimiz yıl Akbük açıklarında deniz patlıcanı avcılığı yapan şahıslar, denizde kafatası buldu. Durumun Sahil Güvenlik ekiplerine bildirilmesinin ardından Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 balıkadamla bölgede arama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan aramada kafatasından başka ceset parçası bulunamayınca, ekipler arama çalışmalarını sonlandırdı. Kafatasının bulunmasından yaklaşık 2 ay sonra yine deniz patlıcanı avcılığı yapan şahıslar tarafından farklı bir bölgede deniz dibinde iple aküye bağlanmış insan kemikleri ve ayakkabı bulundu. Durumun emniyet ekiplerine bildirilmesinin ardından bölgedeki kemikler ve ayakkabı, balıkadamlar tarafından kıyıya çıkartılarak incelemeye alındı.

DNA örneklerinden Sakak olduğu tespit edildi
Deniz dibinde bulunan kemiklerin bir süre önce kayıp ihbarı yapılan Sakak'a ait olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, savcılık izni ile Sakak'ın babasından DNA örneği aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda denizden çıkartılan kemiklerin Sakak'a ait olduğu tespit edildi. Olayın ardından emniyet ekipleri harekete geçerek olayın tek tanığı olan Sakak'ın arkadaşı S.U.'nun yakalanması için çalışma başlattı.

Olayın şüphelisi olarak tutuklanarak cezaevine gönderildi
Yaşanan olayların ardından S.U.'nun yurt dışında olduğu tespit edilerek hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bir süre sonra ülkeye dönen S.U., Çanakkale'de yakalanarak gözaltına alındı. Didim'e getirilen S.U.'nun 2017 yılında katıldığı televizyon programında Sakak için, “Yanına çapa, akü, naylon, tüfek ve kumanya aldı. Kendi telefonunu bana verdi, ben de nişanlısına verdim. Başka bir hattı daha varmış ama o günden beri beni de aramadı” ifadelerini kullandığını belirleyen polis, şahsın tekrar ifadesine başvurdu. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenilen S.U., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından olayın şüphelisi olarak tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ADÜ Rektörü Aldemir Tarım Bakanı Pakdemir ile görüştü
YEREL HABERLER ADÜ Rektörü Aldemir Tarım Bakanı Pakdemir ile görüştü
Söke'de Dünya Engelliler Günü farkındalık etkinliği
YEREL HABERLER Söke'de Dünya Engelliler Günü farkındalık etkinliği
Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk yaralandı
Aydın Büyükşehir Belediyespor filede zorlu sınavda
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyespor filede zorlu sınavda
Nazilli’de Dünya Engelliler Günü programı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Nazilli’de Dünya Engelliler Günü programı ...
3,5 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu
YEREL HABERLER 3,5 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye ...
Kuyucak’ta sulama sorunu çözüme kavuşuyor
YEREL HABERLER Kuyucak’ta sulama sorunu çözüme kavuşuyor
Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Özen, engellilerin sorunlarını hatırlattı
YEREL HABERLER Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Özen, ...
Koçarlı Mersinbelen Göleti'nde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Koçarlı Mersinbelen Göleti'nde çalışmalar sürüyor
Bu çocuklar geleneksel Türk kültürü ile teknolojiyi bir araya getirdi Sökeli öğrencilerin “Özüme Güveniyorum” projesi kültür elçiliğine başladı
YEREL HABERLER Bu çocuklar geleneksel Türk kültürü ile teknolojiyi ...
Aydın’da incir fidanı dağıtıldı
YEREL HABERLER Aydın’da incir fidanı dağıtıldı
MHP Aydın İl Başkanı Alıcık: "İnsanlık varsa bütün engeller aşılır"
YEREL HABERLER MHP Aydın İl Başkanı Alıcık: "İnsanlık varsa bütün ...
Kuşadalı milli karateci Akarkan, Başkan yardımcısı Turan ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Kuşadalı milli karateci Akarkan, Başkan yardımcısı ...
ADÜ Devlet Konservatuvarı kentle bütünleşiyor
YEREL HABERLER ADÜ Devlet Konservatuvarı kentle bütünleşiyor
Aydın Valisi Aksoy’un 03 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
YEREL HABERLER Aydın Valisi Aksoy’un 03 Aralık Dünya Engelliler Günü ...
Büyükşehir Belediyesi, Travel Turkey İzmir Fuarı’nda Aydın’ı tanıtıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, Travel Turkey İzmir Fuarı’nda ...
Kuşadası’nda iki motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda iki motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Yürüyüş yaparken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yürüyüş yaparken kalp krizi geçiren adam hayatını ...
Büyük Menderes Nehri'nde atık nedeniyle binlerce balık öldü
YEREL HABERLER Büyük Menderes Nehri'nde atık nedeniyle binlerce ...
Kuşadası'nda sahte plakayla yakalanan sürücüye 6 bin 687 lira ceza
YEREL HABERLER Kuşadası'nda sahte plakayla yakalanan sürücüye 6 bin ...
Sarıgül: Türkiye'nin en büyük petrolü incirdir
YEREL HABERLER Sarıgül: Türkiye'nin en büyük petrolü incirdir
Aydın'da 'Engelli Veri Bankası' kuruldu, projeyi Vali Aksoy tanıttı
YEREL HABERLER Aydın'da 'Engelli Veri Bankası' kuruldu, projeyi Vali ...
ADÜ Çine MYO’da Albay Mehmet Şefik Aker Derslikleri eğitime başladı
YEREL HABERLER ADÜ Çine MYO’da Albay Mehmet Şefik Aker Derslikleri ...
AFAD Aydın İl Müdürü Harman: "Aydın için öngörülen en büyük risk depremdir"
YEREL HABERLER AFAD Aydın İl Müdürü Harman: "Aydın için öngörülen en ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.