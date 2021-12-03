Kuşadalı çocuklar dengeli beslenmeyi öğreniyor

Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün Sevil Yaşar Altaş Kültür Merkezi (SEYAKMER) beslenme atölyesi devam ediyor. Bu kapsamda “Dışarda yemek, beslenme çantası ve sağlıklı menü oluşturma” başlığıyla düzenlenen etkinliğe Kuşadalı çocuklar yoğun ilgi gösterdi.



SEYAKMER, Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Yaparak Öğreniyorum’ projesi kapsamında düzenlenen çocuklar için beslenme atölyesine ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Her ay farklı bir başlık altında düzenlenen etkinlik Kasım ayında “dışarda yemek, beslenme çantası ve sağlıklı menü oluşturma” başlığıyla gerçekleşti. Etkinlikte Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde görevli uzman diyetisyenler Aysen Arıcan Öz ve Melisa Akol tarafından çocuklara yeterli ve dengeli beslenmenin önemi anlatıldı. Etkinlikte çocuklara beslenme çantalarına koyabilecekleri alternatif menü ve öğün planlama yöntemleri ile ilgili de bilgi aktarıldı. Kuşadası Belediyesi, Mayıs ayına kadar sürecek projeyle yaklaşık 500 çocuğu dengeli beslenme konusunda bilinçlendirmeyi hedefliyor.



Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde görevli uzman diyetisyen Melisa Akol, “Atölye çalışmasının etkinlik bölümünde çocuklarla besin replikaları ile sağlıklı tabak oluşturma oyunu oynadık. Ayrıca renkli seramik hamurlarıyla yiyecek ve tabak modellemeleri yaparak öğrendiklerini pekiştirdik. Çocuklar bir yandan keyifli vakit geçirirken bir yandan da dengeli beslenmeyi öğrendiler. Ayrıca kantinlerde satılan sağlıksız gıdalara karşı bilinçlendiler. Etkinliklerimize tüm çocuklarımızı bekleriz” dedi.

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