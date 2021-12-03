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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyanet, engelli bireylerin hayatının kolaylaştırılmasının önemine değindi

İHA

Diyanet, engelli bireylerin hayatının kolaylaştırılmasının önemine değindi

Diyanet İşleri Başkanlığı '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla cuma hutbesinin konusunu 'Engelleri Hep Birlikte ve Sevgiyle Aşalım' olarak belirledi. Engelliler Günü'nün işlendiği hutbede, engelli bireylerin hayatının kolaylaştırılmasının önemine değinildi.
Her hafta cuma günleri kılınan cuma namazında Müslümanlara kıymetli bilgi ve öğütlerin aktarıldığı cuma hutbesinin bu haftaki konusu engelliler oldu. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli vatandaşları doğru anlamanın ve onlara saygı göstermenin bilinci anlatıldı. Cuma hutbesinde Peygamber Efendimiz'in (s.a.s) buyruklarından da örneklerin verildiği hutbede, engellilerin hayatlarını zorlaştıracak davranışlardan kaçınılması gerekliliği vurgulandı.

Cuma hutbesinde şu ifadelere yer verildi:
"Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: 'Şüphesiz biz insanı en güzel biçimde yarattık.' Evet değerli kardeşlerim! İnsan, eşrefi mahlukattır. Yaratılmışların en şereflisi ve en mükemmelidir. Üstün niteliklerle ve güzel vasıflarla donatılmıştır. Bununla birlikte insanın Rabbimiz katındaki değeri, renginde, cinsiyetinde, engelli veya engelsiz oluşunda değildir. Allah katında en değerli insan, O’na hakkıyla kulluk eden ve emirlerine karşı gelmekten en çok sakınandır. Aziz Müminler! İmtihan için yaratıldığımız bu dünyada nasıl ki engelsiz olmak bir üstünlük sebebi değilse, engelli olmak da bir eksiklik veya kusur değildir. Önemli olan, ruh ve gönüllerimizin engelli olmamasıdır. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: 'Allah sizin bedenlerinize ve dış görünüşlerinize değil, kalplerinize bakar.' Kıymetli Müslümanlar! Allah Resulü (s.a.s), engellilere ayrı bir değer vermiş ve onlarla bizzat ilgilenmiştir. Görme engelli bir sahabi olan Abdullah b. Ümmi Mektum’un oturacağı yere kendi cübbesini serecek kadar hassas davranmıştır. Sabır ve sebatla karşılanan engelliliğin cennet vesilesi olduğunu haber vermiştir. Engellilere öğretmenlik, müezzinlik, Medine dışına çıktığında şehrin idaresine vekil bırakmak gibi çok önemli görevler vermiştir. Peygamberimizin inşa ettiği İslam medeniyetine baktığımızda da sözü ve sanatı, bilgisi ve keşfi, tecrübe ve birikimiyle insanlığa hizmet sunmuş, tarihe adını yazdırmış nice engelli kardeşimiz olduğunu görürüz.
Değerli müminler! Bugün hepimize düşen, engelli kardeşlerimizi doğru anlamak ve onlara saygı göstermektir. Sorunlarına ortak olmak, hayatlarını kolaylaştırmaktır. Bütün imkanlardan faydalanabilmeleri için seferber olmaktır. Kardeşlerimizi üzecek sözlerden, hayatlarını zorlaştıracak davranışlardan kaçınmaktır. Unutmayalım ki hayatı birbirimize kolaylaştırdığımız ölçüde kamil mümin olabiliriz. Hutbemi Resuli Ekrem'in (s.a.s) şu nasihatiyle bitiriyorum: 'Görme engelli bir insana yol göstermen sadakadır. Güçsüz birine yardım etmen sadakadır. Konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade etmen sadakadır.”

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