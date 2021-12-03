Buharkent’te sulama suyu sorunu çözülüyor Buharkent’in sulama sıkıntısı ortadan kalkacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Buharkent’te sulama suyu sorunu çözülüyor Buharkent’in sulama sıkıntısı ortadan kalkacak

İHA

Buharkent’te sulama suyu sorunu çözülüyor Buharkent’in sulama sıkıntısı ortadan kalkacak

Aydın’ın Buharkent ilçesinde 12 ay boyunca çiftçilere sulama imkanı sağlayacak yeraltı kuyuları için sondaj çalışmaları başladı. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, projelerin tamamlanmasının ardından kent genelindeki sulama sorununun ortadan kalkacağını ifade etti.

Aydın’ın sulama sorunu yaşayan ilçelerinden olan Buharkent’te, çiftçilerin sulama sorunları yeraltı kuyuları ile çözüme kavuşuyor. Yeraltı kuyularında sondaj çalışmalarının başladığını açıklayan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri ile birlikte kuyuların açılacağı arazide incelemelerde bulundu.

Kuyuların açılması ile birlikte yılın 12 ayı sulama imkanı sağlanacağını ifade eden Başkan Erol; “Buharkent, dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği bölge. Aynı zamanda ürün çeşitliliği açısından en zengin tarımsal üretimin yapıldığı bölgelerden bir tanesi. Son dönemlerde kuraklıkla ilgili sorunlarımız var. Adıgüzel Barajı’ndan gelen sulama kanalımızla arazilerimizi suluyoruz. Şuan kanalın son noktasındayız. Su buraya gelinceye kadar birçok bölgede su ihtiyacı var, tarımsal sulama yapılıyor. Böyle olunca maalesef su bize de az miktarda geliyor. Dolayısıyla Buharkent’te böyle bir sulama sorunu var. Biz tarımsal sulama sorununu kökten çözmek istiyoruz. Bu amaçla da DSİ ile görüşmeler yaptık. Sulama kanalında mağdur olan bölgelere besleme yapmak istiyoruz. Bunun için de en az 45 tane kuyu açmalıyız. DSİ bu talebimizi olumlu karşıladı. Burada onun çalışmalarına başladık. Daha önce kuyu açılmasını düşündüğümüz bölgelerde jeofizik çalışması yapıyor arkadaşlarımız. Hangi bölgenin daha çok ihtiyaç duyduğu, hangi bölgeden daha çok su çıkabileceğini düşünerek onlara önerilerimiz oldu. İnşallah önümüzdeki hafta bu çalışmalar sonuçlandırılacak ve kuyuları açmaya başlayacağız. Önümüzdeki sulama sezonunun da Buharkent'in sulama ihtiyacını karşılamayı amaçlıyoruz. Sulama anlamında en az su alan ve mağdur olan bölgemize de yılın 12 ayı sulama imkanı sunmuş olacağız. Beklentilerimiz, açılan her kuyudan saatte 200 ton, toplamda 1 ton su almak. Sulama kanalını bu şekilde beslediğimiz takdirde bizim sulama sorunumuz tamamen ortadan kalkmış olacak” dedi.

Sulama sezonu dışında da bölgelerdeki incir ve zeytin ağaçlarının da sulanabileceğini sözlerine ekleyen Erol; “Bölgemizde zeytin ve incir ağaçları var ve özellikle incir Mart aylarında suya ihtiyaç duyuyor. O anlamda sadece barajdan suyun gelmesini beklemeden de sulama imkanına da bu şekilde kavuşmuş olacağız” dedi.

“Su sıkıntısını ortadan kaldıracağız”
Kent genelinde modern sulama sistemlerinin de kurulması ile birlikte yaklaşık 8 bin dönümlük arazinin tasarruflu sulanmasını sağlayacaklarını ifade eden Erol, “Aynı zamanda yaptığımız yeraltı barajı ile ilgili çalışmalar da son noktaya gelmiştir. Buharkent’in hemen doğusundaki Çağlayan deresinin dibinde geçen sene açtığımız kuyudan saatte 200 ton su alıyoruz. 2 bin dönümlük bir araziyi sulayacağız orada. Yaklaşık 8,5 milyonluk bir yatırım olacak. Onda da ihale aşamasına gelmiş durumdayız. Önümüzdeki sulama sezonunda inşallah onu da devreye sokmuş olacağız. Artık damlama sulama sistemlerine geçmemiz gerektiği herkes tarafndan bilinmektedir. Bu kapsamda biz 2 bin dönümlük bölümü damlama sulama sistemine çevirmiş olacağız. Cindere Barajı’ndan gelen ve bizim yarım kalan bir hat çalışmamız vardı. Kapalı devre sulama sistemi. Onu da devreye aldık. İhalesi yapıldı, inşaatı başlıyor. O da 2023 yılında devreye girdiği zaman 3 bin 500 dönümlük bir yeri sulamış olacak. Dolayısıyla toplamda 78 bin dönümlük bir araziyi yeni açacağımız kuyularla damlama sulama sistemi gibi tasarruflu sulama yöntemleriyle sulama imkanına kavuşacağız. Su sıkıntısını ortadan kaldırmış olacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyanet, engelli bireylerin hayatının kolaylaştırılmasının önemine değindi
YEREL HABERLER Diyanet, engelli bireylerin hayatının ...
Kuşadalı çocuklar dengeli beslenmeyi öğreniyor
YEREL HABERLER Kuşadalı çocuklar dengeli beslenmeyi öğreniyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi Görme engellilerin yanında
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi Görme engellilerin ...
Kayıp ilanı verdiği arkadaşının ölümünde 4 yıl sonra şüpheli olarak tutuklandı Yunanistan'a kaçtığını belirttiği arkadaşının parçalanmış cesedi aküye bağlanmış şekilde denizden çıkarıldı
YEREL HABERLER Kayıp ilanı verdiği arkadaşının ölümünde 4 yıl sonra ...
ADÜ Rektörü Aldemir Tarım Bakanı Pakdemir ile görüştü
YEREL HABERLER ADÜ Rektörü Aldemir Tarım Bakanı Pakdemir ile görüştü
Söke'de Dünya Engelliler Günü farkındalık etkinliği
YEREL HABERLER Söke'de Dünya Engelliler Günü farkındalık etkinliği
Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk yaralandı
Aydın Büyükşehir Belediyespor filede zorlu sınavda
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyespor filede zorlu sınavda
Nazilli’de Dünya Engelliler Günü programı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Nazilli’de Dünya Engelliler Günü programı ...
3,5 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu
YEREL HABERLER 3,5 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye ...
Kuyucak’ta sulama sorunu çözüme kavuşuyor
YEREL HABERLER Kuyucak’ta sulama sorunu çözüme kavuşuyor
Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Özen, engellilerin sorunlarını hatırlattı
YEREL HABERLER Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Özen, ...
Koçarlı Mersinbelen Göleti'nde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Koçarlı Mersinbelen Göleti'nde çalışmalar sürüyor
Bu çocuklar geleneksel Türk kültürü ile teknolojiyi bir araya getirdi Sökeli öğrencilerin “Özüme Güveniyorum” projesi kültür elçiliğine başladı
YEREL HABERLER Bu çocuklar geleneksel Türk kültürü ile teknolojiyi ...
Aydın’da incir fidanı dağıtıldı
YEREL HABERLER Aydın’da incir fidanı dağıtıldı
MHP Aydın İl Başkanı Alıcık: "İnsanlık varsa bütün engeller aşılır"
YEREL HABERLER MHP Aydın İl Başkanı Alıcık: "İnsanlık varsa bütün ...
Kuşadalı milli karateci Akarkan, Başkan yardımcısı Turan ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Kuşadalı milli karateci Akarkan, Başkan yardımcısı ...
ADÜ Devlet Konservatuvarı kentle bütünleşiyor
YEREL HABERLER ADÜ Devlet Konservatuvarı kentle bütünleşiyor
Aydın Valisi Aksoy’un 03 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
YEREL HABERLER Aydın Valisi Aksoy’un 03 Aralık Dünya Engelliler Günü ...
Büyükşehir Belediyesi, Travel Turkey İzmir Fuarı’nda Aydın’ı tanıtıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, Travel Turkey İzmir Fuarı’nda ...
Kuşadası’nda iki motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda iki motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Yürüyüş yaparken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yürüyüş yaparken kalp krizi geçiren adam hayatını ...
Büyük Menderes Nehri'nde atık nedeniyle binlerce balık öldü
YEREL HABERLER Büyük Menderes Nehri'nde atık nedeniyle binlerce ...
Kuşadası'nda sahte plakayla yakalanan sürücüye 6 bin 687 lira ceza
YEREL HABERLER Kuşadası'nda sahte plakayla yakalanan sürücüye 6 bin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.