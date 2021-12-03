Buharkent’te sulama suyu sorunu çözülüyor Buharkent’in sulama sıkıntısı ortadan kalkacak

Aydın’ın Buharkent ilçesinde 12 ay boyunca çiftçilere sulama imkanı sağlayacak yeraltı kuyuları için sondaj çalışmaları başladı. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, projelerin tamamlanmasının ardından kent genelindeki sulama sorununun ortadan kalkacağını ifade etti.



Aydın’ın sulama sorunu yaşayan ilçelerinden olan Buharkent’te, çiftçilerin sulama sorunları yeraltı kuyuları ile çözüme kavuşuyor. Yeraltı kuyularında sondaj çalışmalarının başladığını açıklayan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri ile birlikte kuyuların açılacağı arazide incelemelerde bulundu.



Kuyuların açılması ile birlikte yılın 12 ayı sulama imkanı sağlanacağını ifade eden Başkan Erol; “Buharkent, dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği bölge. Aynı zamanda ürün çeşitliliği açısından en zengin tarımsal üretimin yapıldığı bölgelerden bir tanesi. Son dönemlerde kuraklıkla ilgili sorunlarımız var. Adıgüzel Barajı’ndan gelen sulama kanalımızla arazilerimizi suluyoruz. Şuan kanalın son noktasındayız. Su buraya gelinceye kadar birçok bölgede su ihtiyacı var, tarımsal sulama yapılıyor. Böyle olunca maalesef su bize de az miktarda geliyor. Dolayısıyla Buharkent’te böyle bir sulama sorunu var. Biz tarımsal sulama sorununu kökten çözmek istiyoruz. Bu amaçla da DSİ ile görüşmeler yaptık. Sulama kanalında mağdur olan bölgelere besleme yapmak istiyoruz. Bunun için de en az 45 tane kuyu açmalıyız. DSİ bu talebimizi olumlu karşıladı. Burada onun çalışmalarına başladık. Daha önce kuyu açılmasını düşündüğümüz bölgelerde jeofizik çalışması yapıyor arkadaşlarımız. Hangi bölgenin daha çok ihtiyaç duyduğu, hangi bölgeden daha çok su çıkabileceğini düşünerek onlara önerilerimiz oldu. İnşallah önümüzdeki hafta bu çalışmalar sonuçlandırılacak ve kuyuları açmaya başlayacağız. Önümüzdeki sulama sezonunun da Buharkent'in sulama ihtiyacını karşılamayı amaçlıyoruz. Sulama anlamında en az su alan ve mağdur olan bölgemize de yılın 12 ayı sulama imkanı sunmuş olacağız. Beklentilerimiz, açılan her kuyudan saatte 200 ton, toplamda 1 ton su almak. Sulama kanalını bu şekilde beslediğimiz takdirde bizim sulama sorunumuz tamamen ortadan kalkmış olacak” dedi.



Sulama sezonu dışında da bölgelerdeki incir ve zeytin ağaçlarının da sulanabileceğini sözlerine ekleyen Erol; “Bölgemizde zeytin ve incir ağaçları var ve özellikle incir Mart aylarında suya ihtiyaç duyuyor. O anlamda sadece barajdan suyun gelmesini beklemeden de sulama imkanına da bu şekilde kavuşmuş olacağız” dedi.



“Su sıkıntısını ortadan kaldıracağız”

Kent genelinde modern sulama sistemlerinin de kurulması ile birlikte yaklaşık 8 bin dönümlük arazinin tasarruflu sulanmasını sağlayacaklarını ifade eden Erol, “Aynı zamanda yaptığımız yeraltı barajı ile ilgili çalışmalar da son noktaya gelmiştir. Buharkent’in hemen doğusundaki Çağlayan deresinin dibinde geçen sene açtığımız kuyudan saatte 200 ton su alıyoruz. 2 bin dönümlük bir araziyi sulayacağız orada. Yaklaşık 8,5 milyonluk bir yatırım olacak. Onda da ihale aşamasına gelmiş durumdayız. Önümüzdeki sulama sezonunda inşallah onu da devreye sokmuş olacağız. Artık damlama sulama sistemlerine geçmemiz gerektiği herkes tarafndan bilinmektedir. Bu kapsamda biz 2 bin dönümlük bölümü damlama sulama sistemine çevirmiş olacağız. Cindere Barajı’ndan gelen ve bizim yarım kalan bir hat çalışmamız vardı. Kapalı devre sulama sistemi. Onu da devreye aldık. İhalesi yapıldı, inşaatı başlıyor. O da 2023 yılında devreye girdiği zaman 3 bin 500 dönümlük bir yeri sulamış olacak. Dolayısıyla toplamda 78 bin dönümlük bir araziyi yeni açacağımız kuyularla damlama sulama sistemi gibi tasarruflu sulama yöntemleriyle sulama imkanına kavuşacağız. Su sıkıntısını ortadan kaldırmış olacağız” dedi.

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