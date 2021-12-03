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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’ın mezun engellilere yönelik özel eğitim kursu Nazilli’de açıldı

İHA

Aydın’ın mezun engellilere yönelik özel eğitim kursu Nazilli’de açıldı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde ilin ilk mezun özel engellilere yönelik Özel Eğitim Kursu Nazilli’de açıldı. Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO bünyesinde Millet Bahçesi içerisindeki özel eğitim öğrencileri eğitim ve uygulama alanı açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Nazilli Halk Eğitimi Merkezinin ‘Hayat Boyu Özeliz’ projesi kapsamında Millet Bahçesi içerindeki alanda faaliyete geçen özel eğitim öğrencileri eğitim ve uygulama kurs merkezimiz yoğun bir katılımla özel öğrenciler tarafından kurdelesi kesilerek faaliyete geçirildi. Nazilli Millet Bahçesi’nde düzenlenen törene Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkan Vekili Fatih pehlivan, Aydın İl Milli Eğitim Müdür Vekili Erol Barut, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, siyasi partilerin ilçe başkanları, ilçedeki resmi ve özel rehabilitasyon okullarının müdürleri, özel öğrenciler, davetliler ve Nazilli Halk Eğitimi Merkezi çalışanları katıldı.

03 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde yeni kurs merkezinin açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Savaş; “Özel eğitim okulları müdürlerimizle yaptığımız istişareler sonucunda öğrenim çağı dışında olan özel eğitim bireylerimizin daha kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak, hayat boyu eğitimden faydalanmalarını sağlamak, fiziksel, sosyal, kültürel anlamda kendilerini geliştirmek amacıyla bu kursları açmış bulunmaktayız. ‘Hayat Boyu Özeliz’ sloganıyla çıktığımız bu yolda Nazilli Halk Eğitimi Merkezi olarak en çok önem verdiğimiz, emek verdiğimiz kurslar buradaki kurslardır. Bu kurslar sportif oyunlar, akıl oyunları, el sanatları gibi kurslardır. Bu süreçte bizi mutlu eden hususlardan birincisi burada kursiyerlerimizin yüzündeki, gözündeki, tavrındaki mutluluk ifadelerini görmek. İkincisi, ailelerin özellikle annelerin memnuniyet ifadeleri, bizlere teşekkürü, hayır dualarını almak. Üçüncüsü ise bu projeyi, bu çalışmaları öğretmenlerimizin, personelimizin müthiş sahiplenmeleridir. Rabbimden bu çalışmaları aynı heyecan ve aynı başarıyla devam ettirebilme imkanını, gücünü bizlere vermesini diliyorum” dedi.

Açılışta konuşan Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy da konuşmasında kursun mezun özel öğrenciler açısından hayata tutunma ve hayatlarını kendi emekleri ile kazanma açısından çok önemli olduğunu dile getirdi. Öğrenci aileleri ise emeği geçen herkese teşekkür ederek hem kendileri hem de çocukları için çok önemli bir destek aldıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve kursiyerler tarafından açılış kurdelesi kesildi. Açılışta Nazilli Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından bin kişilik tavuklu pilav hayrı yapıldı.

Millet Bahçesi’nde hizmete açılan kurs merkezi; örgün eğitim dışında olan özel eğitim bireylerine hafta içi her gün 10.00 ile 15.00 saatleri arası sportif oyunlar, el sanatları, akıl oyunları, müzik ve otizm alanlarında hizmet verecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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