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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Atay engelli bireylerle buluştu

İHA

Başkan Atay engelli bireylerle buluştu

Efeler Belediyesi '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle farkındalık etkinliği düzenledi. Başkan Mehmet Fatih Atay, ilçede yaşayan engelli vatandaşlarla kahvaltıda bir araya geldi.

Efeler Belediyesi’nin işletmelerinden Menderes Park’ta düzenlenen etkinlikte Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın Engelliler Derneği Başkanı Yücel Balkım, Türkiye Sakatlar Derneği Aydın Şubesi Başkanı Zeliha Gündoğdu, İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Hüsnü Selçuk ve çok sayıda engelli bireyle kahvaltıda bir araya geldi. Bu özel günde farkındalık oluşturmak adına engelli vatandaşlarla buluşmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Başkan Atay, “Belki bu özel gün dolayısıyla yılda bir gün bir arada olabiliyoruz ama sizlerin hayatını ‘nasıl daha kolay hale getirebiliriz?’ diye 365 gün düşünen biri olarak görev yapıyorum” dedi. Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için bütün yetkilerini kullanarak çaba gösterdiğini vurgulayan Efeler Belediye Başkanı Atay, “Sizleri çok seviyoruz. Birlikte, engellerin olmadığı mutlu ve güzel bir Efeler’de yaşamak umuduyla hepinize iyi günler diliyorum” diye konuştu.

Türkiye Sakatlar Derneği Aydın Şubesi Başkanı Zeliha Gündoğdu ise, “Efeler Belediye Başkanı’mız Mehmet Fatih Atay, 7 gün 24 saat sorunlarımızla ilgileniyor. Har aradığımızda kendisine ulaşabildiğimiz, sorunlarımıza çözüm bulan başkanımıza burada bizi bir araya getirdiği için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Günümüz kutlu olsun, sevgi varsa engel yoktur” dedi.

Etkinliğin sonunda Başkan Atay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü anısına tüm engelli bireyleri temsilen Aydın Engelliler Derneği Başkanı Yücel Balkım’a çiçek verirken Balkım da Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a teşekkür plaketi takdim etti.

Öte yandan Efeler Belediyesi, Kurtuluş Mahalle Muhtarı Hüseyin Akın’ın talebi üzerine Hacı Lütfiye Atay Ortaokulu’nda eğitim gören bedensel engelli Fatma Sıla Yılmaz’a (14) yürüteç hediye etti. Günlük işlerini kendi başına yapmasına olanak sağlayacak yürütece kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Yılmaz, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a teşekkürlerini iletti.

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