Nazilli Belediye Başkanı Özcan Korona virüse yakalandı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Korona virüse yakalandı.



Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Covid19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Vatandaşları Korona virüse karşı dikkatli olmaya davet eden Başkan Özcan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Kovid 19 PCR test sonucumuz maalesef ailecek (delta varyantı) pozitif çıktı. Bir süre görevimin başında ve aranızda olamayacağım. Tüm hemşehrilerimi daha da dikkatli olmaya davet ediyor, sağlıklı günler diliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.