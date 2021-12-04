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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası Belediyesi “Engelsiz Bir Kent” oluşturuyor

İHA

Kuşadası Belediyesi “Engelsiz Bir Kent” oluşturuyor

Kuşadası Belediyesi, İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin düzenlediği Dünya Engelliler Günü Sempozyumu’nda engelli bireylere yönelik yürüttüğü projelerle ilgili bir sunum yaptı.

Kuşadası Belediyesi’nde görevli Sosyolog Didem Akyüz Saldıran tarafından yapılan sunumda Kuşadası Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve engelli dernekleriyle işbirliğinde yürütülen projeler ile engelli personele sunulan haklarla ilgili bilgi verildi.

İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir sempozyum düzenledi. Kuşadası Belediyesi de sempozyuma online olarak katılarak kentteki engellilere yönelik yürüttükleri projelerle ilgili bir sunum yaptı. Sosyolog Didem Akyüz Saldıran tarafından yapılan sunumda Kuşadası Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve engelli dernekleriyle birlikte yürütülen projeler, kentteki engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için yapılan teknik düzenlemeler ve engelli belediye personeline sunulan haklarla ilgili bilgi verdi. Sunumda ayrıca Avrupa Birliği Sivil Düşün Bizi Bağlayan Şeyler Özel Destek Programı kapsamında “Kuşadası ve Çevresindeki Otizmli Bireylerin Covid19 Sürecinde Yaşadığı Eğitim Kaybının Ebeveynlere Yönelik Uzaktan Eğitimlerle Giderilmesi” projesinin de ayrıntıları yer aldı.

Kuşadası’nda görevli Sosyolog Didem Akyüz Saldıran “Kuşadası Belediyesi engellilerle ilgili yürüttüğü çalışmalarda anayasal idari yaptırım ve zorunlulukktan ziyade, kişilerin sahip oldukları temel hak ve hürriyetlerini korumayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda gerekli düzenlemeleri sağlamak için çalışmaktadır. Engelli bireylerin herkes için erişilebilir bir kentte, sahip oldukları eşit haklar ile yaşayabilmesini amaçlamaktadır. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için ilk olarak, 2019 yılında Kent Meclisi çatısı altında engelli derneklerin ve aktivistlerin aktif olduğu Engelli Meclisi’nin kurulmasına katkı sağlamıştır. Devam eden süreçte Kent Konseyi Engelliler Meclisi ile koordineli çalışan Kuşadası Belediyesi, tespit edilen eksiklerin giderilmesi için çalışmalarını hızlandırmıştır. Ayrıca kentteki engelli haklarını koruyan derneklerle de sıkı ilişkiler kurularak projeler üretilmiştir” dedi.

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