Çocuk evlerinde kalan çocuklara acil sağlık hizmetleri anlatıldı

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklar 17 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret etti.



Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklara hafta kapsamında Aydın İl Sağlık Müdürlüğü bahçesine getirilen acil yardım ambulansı ve motorize ambulansının tanıtımı yapıldı. Çocuklara acil bir durumla karşılaşıldığında nasıl ambulans çağırmaları gerektiği, hasta nakil ambulansının hangi amaçla kullanıldığı, ambulansta bulunan ilkyardım malzemelerinin neler olduğu ve ilkyardım ekipmanlarının nasıl kullanıldığını konusunda bilgiler verildi.



Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Ekici, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Leman Özlem Özarslantaş, Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Onur Türkkan'ın da katıldığı etkinlikte çocuklara çeşitli Acil Sağlık Hizmetleri hatıraları verildi.

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