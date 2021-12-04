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Nazilli Belediyespor Ankara deplasmanında

DHA

Nazilli Belediyespor Ankara deplasmanında


NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Kırşehir Belediyespor'u 2-1 yenerek alt sıralardan kurtulan Nazilli Belediyespor yarın Ankara Demirspor'a misafir olacak. TCDD Ankara Demirspor Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Mehmet Ali Özer görev yapacak. Teknik direktör Kadir Kar, galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirterek, "Kırşehir galibiyetiyle kendimize geldik. Ankara deplasmanına çok moralli çkacağız. İnanıyorum ki buradan da istediğimiz sonucu alacağız" yorumunu yaptı. DHA-Spor Türkiye-Aydın NAZİLLİ, (DHA)
2021-12-04 11:30:57

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