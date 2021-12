Otomobilin çarptığı şahin, yeniden doğaya salındı

Aydın’ın Söke ilçesinde bir otomobilin çarptığı şahinin yardımına EKODOSD koştu, Çarpmanın etkisiyle baygın şekilde yola savrulan şahin, kontrollerin ardından tekrar doğaya salındı.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatının da önemli yuvalarından olan Büyük Menderes Havzası, binlerce hayvan türüne kucak açmaya devam ederken, bu bölgede bulunan yaklaşık 30 kilometrelik karayolunda ise her yıl 400’e yakın yaban hayvanı seyir halindeki araçların çarpması sonucu ölüyor. Yaban hayvanlarının geçiş güzergahlarından olan Aşağı Büyük Menderes Havzası bölgesindeki karayolunda ise geçtiğimiz gün, yırtıcı kuş türlerinden olan şahine otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle şahin, yola savrulurken çarpan araç ise yoluna devam etti. O esnada olaya şahit olan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, yola savrulan şahinin yardımına koştu. Baygın şekilde yola savrulan şahini alan Sürücü, kliniğe götürerek veteriner kontrolüne alındı. Gerekli kontrollerin ardından bir gün gözetimde tutulan şahin, Başkan Sürücü tarafından yeniden doğa salındı.

“Ne yazık ki duyarsız kaldı”

Sosyal medya üzerinden yaşanılan olayı anlatan Başkan Sürücü; “Bu önemli doğa alanlarındaki yaban hayvanları beslenme, barınma ve üreme amacıyla sürekli bu doğal alanlara hareket halindedir. Yaban hayvanları etkileşim halinde oldukları diğer doğal alanlara geçişte, Söke, Milas, Bodrum ve Didim gibi önemli turizm kentlerine ulaşımı sağlayan yaklaşık 30 km.lik karayolunu kullanmaktadır. Yaban hayvanlarının yolun diğer alanında kalan bölgeye geçişlerde çarpılmadan geçmeye yarayan ekolojik geçişler olmadığından, hemen her yıl yaklaşık 400’e yakın yaban hayvanı çarpılarak ölmektedir. Tilki, çakal, porsuk, sansar, domuz, gelincik, saz kedisi, su samuru, kaplumbağa, yılan, kertenkele gibi hayvanlardan sonra, yırtıcı bir kuş türü olan şahin de bir araç tarafından çarpıldı. Bir araştırmadan Söke’ye doğru giderken, yanımızdan süratli geçen bir araç hemen önünde havalanmaya çalışan yırtıcı kuşlardan bir şahini çarptı. Sürücü durmadı. Kuş birkaç metre havalanarak tekrar yola düştü, çırpınmaya başladı. Aracımızı durdurarak şahini almak istedik. Ancak yoğun trafikteki araçlara durmaları için uyarmaya çalışsakta, ne yazık ki araçlar duyarsız bir şekilde yine aynı hızla geçişlerini devam ettiler. Yolun güvenli olduğu bir an şahini alabildik. Yaptığımız kontrollerde kuşun bayıldığını fakat yaşadığını gördük. Yolda ayılan şahini veteriner kontrolü yaptırdık, herhangi bir yara ve bulguya rastlanmadı. Bir gece gözetim altında tuttuk. Daha sonra tekrar doğal yaşam alanına götürerek güvenli bir yerde doğaya saldık” dedi.

“Ekolojik köprüler yapılmalı”

Yaşanan olayın ardından doğal yaşam alanlarının bulunduğu bölgelerdeki sürücüleri daha duyarlı olmaya davet eden Başkan Sürücü; “Birçok yaban hayvanı türünün çarpıldığı ölüm yolu olarak bilinen karayolunda kuşlar da çarpılıyorsa bir eksiklik var demektir. Yolun düz olması birçok sürücüye hız yapmaları açısından çok cazip gelmektedir. Bu yolu insanlar kullandığı kadar, birçok yaban hayvanı ve kuşlarda doğal alanlara geçişlerde kullanmaktadır. Karayolu kenarına konulan küçük tabelalar önlem için bir yarar getirmemekte, sürücüler bunun farkına bile varmamaktadır. Söke Ovası’nı geçen karayolunun her girişine de, ekolojik açıdan çok önemli bir alana girildiğini hatırlatan büyük boyutlu totem tabelalar dikilmeli ve yolun altında bulunan menfezler yaban hayatının geçişine uygun bir şekilde ekolojik geçiş düzenlemeleri yapılmalı, sürücüler de bu konuda duyarlı olmalıdır. Burada alınacak önlemler, Aşağı Büyük Menderes Havzası’nın biyolojik çeşitliliğinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için çok önemlidir. Ülkemizde bazı otobanlara ekolojik köprüler inşa etmeye başlayan Karayolları Genel Müdürlüğü, Söke Bodrum yoluna da aynı duyarlılığı göstermesini bekliyoruz. Bu hem yaban hayatının sağlıklı bir şekilde devam etmesi, hem de turizm yolu olması açısından ülkemizin bu konuya verdiği önem ve duyarlılığı gösterir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.