Nazilli’de ve Aydın'da kütüphanesiz okul kalmayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli’de ve Aydın'da kütüphanesiz okul kalmayacak

İHA

Nazilli’de ve Aydın'da kütüphanesiz okul kalmayacak

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki okullar bünyesinde kurulan 21 kütüphaneden ilki törenle hizmete açıldı. ‘Kütüphanesiz okul kalmayacak’ projesi kapsamında Nazilli 15 Temmuz İlkokulu’nda düzenlenen kütüphane açılışında minik öğrenciler köy okullarına da kütüphane açılması için kaymakam amcalarından destek istedi. Minik kalplerin bu davranışı açılışa katılanları duygulandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesi kapsamında tamamlanan Nazilli’nin ilk okul kütüphanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Nazilli 15 Temmuz İlkokulu’nda gerçekleştirilen açılışa, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Aydın İl Milli Eğitim Müdür Vekili Erol Bulut, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Nazilli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Savaş, Okul Müdürleri, öğretmenler, okulun 3F sınıfı öğrencileri, Siyasi Partilerin İlçe Başkanları, yöneticileri ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Kütüphaneler, il genelindeki 195 okulda açılacak
Nazilli 15 Temmuz İlkokulu Müdürü Ali Demirci’nin açılış konuşmasının ardından bir konuşma yapan Aydın İl Milli Eğitim Müdür Vekili Erol Barut konuşmasında, “Kütüphanesiz okul kalmayacak projesi Cumhurbaşkanımızın eşi hanımefendilerin himayesinde Bakanlığımızın çalışmaları sonucunda tüm ülke genelinde tüm okullarımızın Kütüphanesiz kalmaması için başlatılan bir projedir. Bu kısa bir süre içerisinde olmasına rağmen ülkemizde büyük ölçüde mesafe alınmıştır. Bu kapsamda ilimizde de 195 okulumuz belirlenmiştir. Bu 195 okulumuzun Kütüphane donanımlarını ilimizdeki 3 Mesleki Eğitim veren Lisemiz teslim etme aşamasına getirdiler. Biz bunlarla da sınırlı kalmadık. Yine ilaveten talepleri olan 108 okulumuza da kitap temin ederek inşallah önümüzdeki 10 gün içerisinde hızlı bir şekilde açılışlarını yaparak teslim edeceğiz. Kütüphane konusu bizim için ayrı bir mutluluk bu kütüphaneleri ilimizde bulunan 3 Mesleki Eğitim Liselerimizin üretiyor olması ayrı bir mutluluk. Nitekim Aydın’da dezenfektan, maske ve farklı alanlarda ihtiyaç duyduğumuz malzemelerimizi kendimiz okullarımızda üretebiliyoruz. Yine öğretmenevlerimizin taşımalı öğrencilerimizin yemeklerini her gün hijyenik bir ortamda okullarımıza ulaştırıyoruz. Bu okullarımızın üretim kapasitelerinin de artması ayrıca bizlere gurur veriyor. Okul kütüphanelerimiz ilimiz genelinde açılacak. Nazilli’deki 21 adet kütüphanemiz de hızlı bir şekilde açılacak. Kütüphanelerimiz, geleceğimiz olan öğrencilerimiz ve okullarımıza hayırlı ve uğurlu olsun inşallah” dedi.

“Kendileri küçük ama yürekleri çok büyük”
Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, açılışa katılan okulun 3F sınıfı öğrencileri ile tek tek diyaloglar kurarak gelecekteki meslekleri hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin verdiği birbirinden ilginç ve akıl dolu cevaplar karşısından şaşkınlığını gizleyemeyen Kaymakam Arısoy, Elanur Eren isimli öğrencinin köy okulları için düzenledikleri kitap toplama kampanyasına destek olacaklarını ifade ederek kendisini ve arkadaşlarını makamına davet etti. Kendileri küçük ama yüreklerinin çok büyük olduğunu ifade eden Kaymakam Arısoy, öğrencilerin kendisini mest ettiğini belirterek: “Ben daha kapıdan ilk girerken bizleri karşılamaları vermiş oldukları cevaplardaki akıl dolu özgüvenli bir şekilde cevap vermeleri bizleri mest etti. Ayrıca kardeş okullar için proje ve destek kampanyası yapmaları bizleri sevindirdi. Nazilli dışında yaşayan çocuklarımızdan olan Bolu’daki Ela Kasırga ve arkadaşlarının geçtiğimiz yaz yaşanan orman yangınları sonrasında orman köylerindeki çocuklarımızın yanan oyuncaklarının ve kitaplarının üzüntüsünü yaşayan çocuklarımızın temin ederek bizlere, o çocuklarımıza ve kardeşlerine gönderilmesini istedikleri oyuncaklar, kitaplar ve nakdi yardımlar bizleri çok sevindirmişti. Bizler de aracı olarak bu yardımları Karacasu ilçemizde yangın bölgelerindeki çocuklarımıza ulaştırabilmenin sevincini yaşamıştık. İşte bizler böyle projeleri görünce çok duygulanıyoruz. Çok da mutlu oluyoruz. Geleceğe daha güvenle bakıyoruz. Sevinçlerimiz kadar sıkıntılarımızın da paylaşılması çok önemli. Millet olmanın gereği de bu olsa gerek. Bu kütüphanemizi okulumuza kazandıran herkese çok teşekkür ediyoruz. Özellikle de ilimiz genelinde bulunan ve kütüphanelerimizin yapılmasında emeği geçen başta Nazilli mesleki ve Teknik Anadolu Lisemize ve çok değerli idarecileri, öğretmenleri ve öğrencilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından Kütüphanenin açılış kurdelesi okulun 3F sınıfı öğrencileri tarafından kesilerek hizmete açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobilin çarptığı şahin, yeniden doğaya salındı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı şahin, yeniden doğaya salındı
Aydın’da yağmurla birlikte devrilen çam ağacı, araçları hurdaya çevirdi
YEREL HABERLER Aydın’da yağmurla birlikte devrilen çam ağacı, ...
Apartmanı kaplayan yoğun duman vatandaşları sokağa döktü
YEREL HABERLER Apartmanı kaplayan yoğun duman vatandaşları sokağa ...
Otomobil servisinde yılan paniği Otomobilin motor bölümüne giren 1 metrelik yılanı itfaiye çıkarttı
YEREL HABERLER Otomobil servisinde yılan paniği Otomobilin motor ...
Yağıştan etkilenen bölgelere Söke Belediyesi ekipleri anında müdahale etti
YEREL HABERLER Yağıştan etkilenen bölgelere Söke Belediyesi ekipleri ...
Kuşadası'nda 57 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda 57 düzensiz göçmen kurtarıldı
İncirliova Belediye Başkanı Kaya, engelli bireyler ile bir araya geldi Başkan Kaya: “Bir gün değil her zaman yanlarındayız”
YEREL HABERLER İncirliova Belediye Başkanı Kaya, engelli bireyler ...
Aydın Valisi Aksoy'un, 'Kadın Hakları Günü' mesajı
YEREL HABERLER Aydın Valisi Aksoy'un, 'Kadın Hakları Günü' mesajı
MHP Aydın İl Başkanı Alıcık: "2023 seçimleri tesadüflere bırakılacak bir seçim değildir"
YEREL HABERLER MHP Aydın İl Başkanı Alıcık: "2023 seçimleri ...
Ödüllerini İl Sağlık Müdürü Açıkgöz'ün elinden aldılar
YEREL HABERLER Ödüllerini İl Sağlık Müdürü Açıkgöz'ün elinden ...
Başkan Çerçioğlu: "Temsilde de 'kadın dostu ülke' olmalıyız
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu: "Temsilde de 'kadın dostu ülke' ...
Kuyucak’ta su sıkıntısı yaşanmayacak Başkan Ertürk: “2 parke taşını eksik koyarım ama üreticimin suyunu eksik etmem”
YEREL HABERLER Kuyucak’ta su sıkıntısı yaşanmayacak Başkan Ertürk: ...
Doğalgaz mutluluğuna vatandaştan kahveli teşekkür
YEREL HABERLER Doğalgaz mutluluğuna vatandaştan kahveli teşekkür
Nazilli Belediyespor Ankara deplasmanında
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor Ankara deplasmanında
Çocuk evlerinde kalan çocuklara acil sağlık hizmetleri anlatıldı
YEREL HABERLER Çocuk evlerinde kalan çocuklara acil sağlık ...
Kuşadası Belediyesi “Engelsiz Bir Kent” oluşturuyor
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi “Engelsiz Bir Kent” oluşturuyor
ADÜ'de Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Uyum Programı gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ'de Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Uyum Programı ...
Aydın-İzmir Otoyolu'nda 3 ayrı noktada 6 araçlı kaza: 2 yaralı
YEREL HABERLER Aydın-İzmir Otoyolu'nda 3 ayrı noktada 6 araçlı kaza: ...
Menderes’te balıklar ölmeye başladı Uzmanlar, balık ölümlerinin nehrin kirliliğinden kaynaklandığını, nehrin temizlenmemesi halinde bölgedeki ekosistemin çökeceğini belirtti
YEREL HABERLER Menderes’te balıklar ölmeye başladı Uzmanlar, balık ...
1900 yıllık mezar taşını jandarmaya satmaya çalışan 1´i muhtar 5 kişi yakalandı
YEREL HABERLER 1900 yıllık mezar taşını jandarmaya satmaya çalışan ...
Kuşadası Belediyesinden SMA hastası minik Alparslan’a destek
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesinden SMA hastası minik Alparslan’a ...
Engelleri kaldırmak için bir araya geldiler
YEREL HABERLER Engelleri kaldırmak için bir araya geldiler
KUTO’dan Travel Turkey’de Kuşadası tanıtımı
YEREL HABERLER KUTO’dan Travel Turkey’de Kuşadası tanıtımı
Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.