Aydın'da etkili olan yağışlar Tabakhane Deresi'ndeki suları yükseltti

Aydın'ın Efeler ilçesinde dün gece etkili olan sağanak yağış sonrası yaz aylarındaki kuraklık nedeniyle kuruma noktasına gelen Tabakhane Deresi'ndeki su seviyesi yeniden yükseldi.



Aydın il genelinde dün gece sağanak yağış etkili oldu. Yağış sonrasında uzun zamandır sığ olan Paşaylası'ndan doğarak ilçenin göbeğinden geçip Menderes Nehri'ne dökülen Tabakhane Deresi’nde su seviyesi yükseldi. Yüksek kesimlerden gelen sular ile cadde ve sokaklardan dereye akan sular dereyi coşturdu. Yağışlarla birlikte şehir merkezinde herhangi bir taşkın ve olumsuzluk yaşanmazken, sağanak yağış uzun zamandır yağış bekleyen çiftçilerin de yüzünü güldürdü.



Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre yağışlı havanın önümüzdeki hafta da devam edeceği tahmin ediliyor.

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