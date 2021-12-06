Bir zamanlar koyun ağılı olarak kullanılıyordu, şimdi ise turizme kazandırılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir zamanlar koyun ağılı olarak kullanılıyordu, şimdi ise turizme kazandırılacak

İHA

Bir zamanlar koyun ağılı olarak kullanılıyordu, şimdi ise turizme kazandırılacak

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bulunan ve geçmiş dönemlerde koyun ağılı olarak kullanılan Cincin Kalesi'nin turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Tarihi öneme sahip olan ve 1995 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Anıt Eser' olarak tescillenen Cincin Kalesi geçtiğimiz yıllarda yağan sağanak yağışlardan zarar görerek yıkılırken, kalenin bir bölümü zaman içerisinde koyun ağılı olarak kullanıldı. Cincin Kalesi Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın girişimleri ile turizme kazandırılacak. Başkan Kaplan ve beraberindeki Kaymakam Ersin Tepeli, İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer ve Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız ile birlikte Cincin Kalesi'nde incelemelerde bulunarak, tarihi yapının restore edilmesinin bölgeye sosyoekonomik bir canlılık kazandıracağını belirtti.

Tarihi yapının yaklaşık 16 bin metrekarelik alan üzerinde kurulu olduğunu söyleyen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Halihazırda Koçarlı Cihanoğlu Kulesi etrafındaki çalışmayı, bakanlığımız, valiliğimiz, milletvekillerimiz ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün destekleriyle son aşamaya getirdik. Hayata geçirme aşamasındayız. Amyzon Harabeleri'nde incelemeler yaptık, orası da tarihi derinliği olan bir yer. Orada da bakanlığımızın destekleriyle tarihi kazı çalışmaları başlayacak. Cincin Kalesi'nin de büyük bir kısmı sütunlarıyla birlikte ayakta duruyor. Amacımız Koçarlı Belediyesi olarak geçmişten gelen tarihi değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmaktır. Bunu yaparken de bölgede yaşayan vatandaşlarımıza da katkı sunmaktır. Koçarlı'nın tarihi değerlerini gün yüzüne çıkarmamızla turizm yönünden de gelir elde etme amacındayız” diye konuştu.

“En kısa sürede kamulaştıracağız”
Önceki yıllarda kontrolsüz şekilde bazı şahıslara satılan Cincin Kalesi'nin bulunduğu alandaki kamulaştırma çalışmalarını en kısa sürede tamamlamayı planladıklarını söyleyen Başkan Kaplan, “Burasının Aydın'a yakın olmasıyla beraber Cincin Mahallesi'nin de tabiatla iç içe konumda bulunmasının ciddi bir turizm potansiyeli var. Burada yapacağımız düzenleme sonucunda hayata geçireceğimiz kahvaltı salonları ve dinlenme yerlerinin kültürel değerlere önem veren turist potansiyelini de bölgeye çekeceğini düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz geliştikçe bu gibi değerlerimize artık sahip çıkmaya başladık. Yıllardır ne yazık ki biz bu değerlerimize sahip çıkamamışız. Son 80 yıla baktığımızda bir çok tarihi eserimiz ve kültürel mirasımız yağmalanarak kontrolsüz bir şekilde bugünlere kadar gelmiş. Halihazırda burası SİT alanı edilmiş durumdadır. Artık biz burada yapı içerisinde olmaması gereken fiili durumları da ortadan kaldıracağız. Tarihi değerimizin korunması noktasında da gerekli adımları atarak bakanlığımız ve valiliğimizin desteğiyle de ilçemize kazandıracağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın’da yağışlı hava etkisini sürdürecek
YEREL HABERLER Aydın’da yağışlı hava etkisini sürdürecek
Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu, ilk kadın muhtar Gül Esin'i andı
YEREL HABERLER Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu, ilk kadın muhtar ...
Aydın, en az artış yaşanan 18. il oldu Günlük vaka sayısı 97 oldu
YEREL HABERLER Aydın, en az artış yaşanan 18. il oldu Günlük vaka ...
TES-İŞ Aydın’da Gültekin dönemi
YEREL HABERLER TES-İŞ Aydın’da Gültekin dönemi
Türkiye'nin pehlivan develeri kozlarını Aydın Koçarlı'da paylaştı Koçarlı Deve Güreşi Arenası ilk güreşine ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Türkiye'nin pehlivan develeri kozlarını Aydın ...
Koçarlı'da develer bir yıl aradan sonra güreşti
YEREL HABERLER Koçarlı'da develer bir yıl aradan sonra güreşti
Sökespor, Aydın Büyükşehir'i 3 golle uğurladı
YEREL HABERLER Sökespor, Aydın Büyükşehir'i 3 golle uğurladı
Kuşadasıspor - Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü: 1-1
YEREL HABERLER Kuşadasıspor - Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü: ...
Kuşadasıspor-Iğdır Futbol Kulübü (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Kuşadasıspor-Iğdır Futbol Kulübü (FOTOĞRAFLAR)
Çiftçinin yardımına Başkan Erol yetişti
YEREL HABERLER Çiftçinin yardımına Başkan Erol yetişti
Aydın'da etkili olan yağışlar Tabakhane Deresi'ndeki suları yükseltti
YEREL HABERLER Aydın'da etkili olan yağışlar Tabakhane Deresi'ndeki ...
Çıktığı çatıdan inemeyince yardımına itfaiye koştu
YEREL HABERLER Çıktığı çatıdan inemeyince yardımına itfaiye koştu
Devriye gezen polis ekiplerine yakalandılar
YEREL HABERLER Devriye gezen polis ekiplerine yakalandılar
Ecel hastane bahçesindeki bankta yakaladı
YEREL HABERLER Ecel hastane bahçesindeki bankta yakaladı
DP Nazilli’de Başkan Uysal Güven Tazeledi
YEREL HABERLER DP Nazilli’de Başkan Uysal Güven Tazeledi
Nazilli’de ve Aydın'da kütüphanesiz okul kalmayacak
YEREL HABERLER Nazilli’de ve Aydın'da kütüphanesiz okul kalmayacak
Otomobilin çarptığı şahin, yeniden doğaya salındı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı şahin, yeniden doğaya salındı
Aydın’da yağmurla birlikte devrilen çam ağacı, araçları hurdaya çevirdi
YEREL HABERLER Aydın’da yağmurla birlikte devrilen çam ağacı, ...
Apartmanı kaplayan yoğun duman vatandaşları sokağa döktü
YEREL HABERLER Apartmanı kaplayan yoğun duman vatandaşları sokağa ...
Otomobil servisinde yılan paniği Otomobilin motor bölümüne giren 1 metrelik yılanı itfaiye çıkarttı
YEREL HABERLER Otomobil servisinde yılan paniği Otomobilin motor ...
Yağıştan etkilenen bölgelere Söke Belediyesi ekipleri anında müdahale etti
YEREL HABERLER Yağıştan etkilenen bölgelere Söke Belediyesi ekipleri ...
Kuşadası'nda 57 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda 57 düzensiz göçmen kurtarıldı
İncirliova Belediye Başkanı Kaya, engelli bireyler ile bir araya geldi Başkan Kaya: “Bir gün değil her zaman yanlarındayız”
YEREL HABERLER İncirliova Belediye Başkanı Kaya, engelli bireyler ...
Aydın Valisi Aksoy'un, 'Kadın Hakları Günü' mesajı
YEREL HABERLER Aydın Valisi Aksoy'un, 'Kadın Hakları Günü' mesajı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.