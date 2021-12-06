Aydın polisi uyuşturucuya geçit vermiyor

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Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında polisin yaptığı çalışmalarda 77 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 6 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından 29 Kasım 202106 Aralık 2021 tarihleri arasında 75 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 77 şüpheli hakkında işlem yapılarak, 6 şüpheli tutuklandı. Bu zaman diliminde 72,72 gram Kubar Esrar, 1256,48 gram Metamfetamin, 2,91 gram Sentetik Kannabinoid, 37 adet sentetik ecza, 2.47 gram eroin ve 2 adet sentetik hap ele geçirildi.

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