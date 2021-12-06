Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Saadet Partisi Aydın İl Başkanı Danacı’dan “Bayrak” açıklaması

İHA

Saadet Partisi Aydın İl Başkanı İbrahim Danacı, yerel bir gazetenin internet sitesinde yayınlanan "Fazilet Partisi bayrağı ayaklar altında" başlıklı haberi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yaşanan olayı talihsizlik olarak değerlendiren Danacı; "Halka mal olmuş hiç bir siyasi partinin bayrağı ayaklar altına alınmamalıdır" dedi.

Saadet Partisi Aydın İl Başkanı Danacı’dan “Bayrak” açıklaması

Saadet Partisi Aydın İl Başkanı İbrahim Danacı, yerel bir gazetenin internet sitesinde yayınlanan “Fazilet Partisi bayrağı ayaklar altında” başlıklı haberi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yaşanan olayı talihsizlik olarak değerlendiren Danacı; “Halka mal olmuş hiç bir siyasi partinin bayrağı ayaklar altına alınmamalıdır” dedi.

Zeytin hasadı sırasında Fazilet Partisi bayrağının yer örtüsü olarak kullanmasının bilinçli olarak yapılmadığını düşündüklerini ifade eden Saadet Partisi Aydın İl Başkanı İbrahim Danacı; “Fazilet Partisi, Erbakan Hocamızın kurduğu siyasi partilerden bir tanesi. Bizim için çok kıymetli. Bu yüzden Erbakan Hocanın emanetlerine biz saygı duymak zorundayız. Sadece partili olarak biz değil herkes duymak zorunda. Çünkü Erbakan Hocamız bu ülkeye mal olmuş önemli siyasetçilerden bir tanesi. Kaldı ki sadece Fazilet Partisi değil bütün siyasi partilerin bayrakları kıymetlidir ve ayaklar altına alınmamalı. Tabi o üreticimizi de zan altında bırakmak istemeyiz. Belki imkanı yoktu o an elinde olanı kullandı. Bayrağımızı yere seren o üreticimizin de bunu art niyetle yaptığını düşünmüyoruz. Bu tarz halka mal olmuş siyasi partilerin bayrakları kıymetlidir ve ayaklar altına alınmamalıdır. Yaşanan bu olayı talihsizlik olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın’da drone destekli trafik denetimi yapıldı 2 saatte 47 sürücüye ceza yazıldı
YEREL HABERLER Aydın’da drone destekli trafik denetimi yapıldı 2 ...
Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı
Nazilli’de oto hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Nazilli’de oto hırsızı yakalandı
Aydın Büyükşehir sekizli finallerin ilk maçına çıkıyor
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir sekizli finallerin ilk maçına ...
Çırak olarak geldiği işyerinin patronu oldu "Herkesin diploması var, kimse meslek edinmiyor"
YEREL HABERLER Çırak olarak geldiği işyerinin patronu oldu "Herkesin ...
Aydın Büyükşehir Belediyespor'a filede Macar rakip
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyespor'a filede Macar rakip
Aydın polisi uyuşturucuya geçit vermiyor
YEREL HABERLER Aydın polisi uyuşturucuya geçit vermiyor
Söke’ye Türkiye Yüzme Şampiyonası’ndan 4 Türkiye ikinciliği geldi
YEREL HABERLER Söke’ye Türkiye Yüzme Şampiyonası’ndan 4 Türkiye ...
ADÜ Rektörü Aldemir, MHP heyetini ağırladı
YEREL HABERLER ADÜ Rektörü Aldemir, MHP heyetini ağırladı
Söke Belediyespor Masa Tenisi Takımı, Türkiye Şampiyonası'na katılacak
YEREL HABERLER Söke Belediyespor Masa Tenisi Takımı, Türkiye ...
Nazilli Belediyesi, 617 aileye yakacak yardımında bulundu
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi, 617 aileye yakacak yardımında ...
Aydın’da Kasım ayındaki trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aydın’da Kasım ayındaki trafik kazalarında 5 kişi ...
ADÜ'de özel gereksinimli çocuklar paneli gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ'de özel gereksinimli çocuklar paneli gerçekleşti
Aydın genelindeki yağışlar zeytin üreticisini sevindirdi
YEREL HABERLER Aydın genelindeki yağışlar zeytin üreticisini ...
Mahalle halkı ‘Tekeli Kavşağı’na çözüm istiyor
YEREL HABERLER Mahalle halkı ‘Tekeli Kavşağı’na çözüm istiyor
Aydın'da KGYS'ye yakalanan 153 kişi uyarıldı
YEREL HABERLER Aydın'da KGYS'ye yakalanan 153 kişi uyarıldı
Bir zamanlar koyun ağılı olarak kullanılıyordu, şimdi ise turizme kazandırılacak
YEREL HABERLER Bir zamanlar koyun ağılı olarak kullanılıyordu, şimdi ...
Aydın’da yağışlı hava etkisini sürdürecek
YEREL HABERLER Aydın’da yağışlı hava etkisini sürdürecek
Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu, ilk kadın muhtar Gül Esin'i andı
YEREL HABERLER Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu, ilk kadın muhtar ...
Aydın, en az artış yaşanan 18. il oldu Günlük vaka sayısı 97 oldu
YEREL HABERLER Aydın, en az artış yaşanan 18. il oldu Günlük vaka ...
TES-İŞ Aydın’da Gültekin dönemi
YEREL HABERLER TES-İŞ Aydın’da Gültekin dönemi
Türkiye'nin pehlivan develeri kozlarını Aydın Koçarlı'da paylaştı Koçarlı Deve Güreşi Arenası ilk güreşine ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Türkiye'nin pehlivan develeri kozlarını Aydın ...
Koçarlı'da develer bir yıl aradan sonra güreşti
YEREL HABERLER Koçarlı'da develer bir yıl aradan sonra güreşti
Sökespor, Aydın Büyükşehir'i 3 golle uğurladı
YEREL HABERLER Sökespor, Aydın Büyükşehir'i 3 golle uğurladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.