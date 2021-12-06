Saadet Partisi Aydın İl Başkanı İbrahim Danacı, yerel bir gazetenin internet sitesinde yayınlanan “Fazilet Partisi bayrağı ayaklar altında” başlıklı haberi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yaşanan olayı talihsizlik olarak değerlendiren Danacı; “Halka mal olmuş hiç bir siyasi partinin bayrağı ayaklar altına alınmamalıdır” dedi.



Zeytin hasadı sırasında Fazilet Partisi bayrağının yer örtüsü olarak kullanmasının bilinçli olarak yapılmadığını düşündüklerini ifade eden Saadet Partisi Aydın İl Başkanı İbrahim Danacı; “Fazilet Partisi, Erbakan Hocamızın kurduğu siyasi partilerden bir tanesi. Bizim için çok kıymetli. Bu yüzden Erbakan Hocanın emanetlerine biz saygı duymak zorundayız. Sadece partili olarak biz değil herkes duymak zorunda. Çünkü Erbakan Hocamız bu ülkeye mal olmuş önemli siyasetçilerden bir tanesi. Kaldı ki sadece Fazilet Partisi değil bütün siyasi partilerin bayrakları kıymetlidir ve ayaklar altına alınmamalı. Tabi o üreticimizi de zan altında bırakmak istemeyiz. Belki imkanı yoktu o an elinde olanı kullandı. Bayrağımızı yere seren o üreticimizin de bunu art niyetle yaptığını düşünmüyoruz. Bu tarz halka mal olmuş siyasi partilerin bayrakları kıymetlidir ve ayaklar altına alınmamalıdır. Yaşanan bu olayı talihsizlik olarak değerlendiriyoruz” dedi.

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