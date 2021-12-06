Biyonik protez kollarına kavuşan Samet, 20 ay sonra anne ve babasının elini öptü



Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN'ın İncirliova ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak 2 kolunu birden kaybeden Samet Aktepe (18), valilik izniyle başlatılan kampanyayla toplanan 2 milyon 60 bin liraya alınan biyonik protez kollarına kavuştu. İstanbul'da gördüğü tedavinin ardından memleketine dönen Aktepe, 20 ay sonra tekrar anne ve babasının elini öpme sevincini yaşadı.

İncirliova ilçesi Zafer Mahallesi'nde yaşayan Serpil (46) ve Emoş Aktepe (48) çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Samet Aktepe, 7'nci sınıfta okulu bırakıp, babasına yardım etmeye başladı. Geçen yıl 8 Nisan'da babasıyla çalışmak için gittiği inşaatın çatısında, elindeki demirin yüksek gerilim hattına temas etmesiyle akıma kapıldı. Babası ve diğer işçiler tarafından kurtarılan Samet Aktepe, 23 gün Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gördü. Yaşam savaşını kazanan Samet'in 2 kolu, kangren nedeniyle kesildi. Protez kol için İncirliova Belediyesi öncülüğünde Aydın Valiliği onayıyla 2 milyon 60 bin liralık yardım kampanyası 3 Nisan'da başlatıldı. Ekim ayına kadar 1 milyon 368 toplandı. Geriye kalan 692 bin lira ise AHBAP Derneği'nin Başkanı, şarkıcı Haluk Levent'in bir televizyon kanalında yaptığı programda tamamlanarak 2 milyon 60 bin lira toplandı. Yaklaşık 2 aydan beri İstanbul'da tedavi gören Aktepe, protez kollarına kavuştu.

'YENİDEN DOĞMUŞ GİBİYİM'

Birilerine bağımlı olarak yaşamının çok kötü bir durum olduğunu belirten Samet Aktepe, "Ama kollarım olmadığı için mecburen böyle yaşamak zorundaydım. Bu zamana kadar yalnız değildim, ailem yanımdaydı. Bana hep yardımcı oldular. Bir işi, insan kendi başına yapamadığı zaman hayatın zevki ve tadı olmuyor. Protez kollarımla yemek, su, çay gibi gündelik ihtiyaçlarımı eskiden olduğu başkalarına ihtiyaç duymadan kendim karşılayabiliyorum. Adeta yeniden doğmuş biri gibiyim. Bir şeyleri kendi başıma yapabildiğimde mutlu oluyorum. 20 ay sonra ilk kez anne ve babamın elini öptüm. Kampanya dahilinde bana destek olan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

'GÖRÜNCE GÖZLERİM DOLDU'

Anne Serpil Aktepe ise "Samet'in kaza sonucu kollarını kaybettiği gün dünyamız başımıza yıkıldı. Çok zor günler geçirdik. Samet, kampanya kapsamında toplanan paralarla biyonik protez kollarına kavuştu. Kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bu bizim için en büyük mutluluk oldu" diye konuştu.

Baba Emoş Aktepe de protez kollarına kavuşan oğlunun adeta yeniden doğduğunu belirterek "Oğlumun aylar sonra elimi öptüğünü görünce çok duygulandım. Bunun böyle olacağına hiç inanmıyordum. Görünce, gözlerim doldu" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Aydın / İncirliova Burhan CEYHAN

2021-12-06 15:44:48



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