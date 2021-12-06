Eşini bıçakla yaralamıştı, tutuklandı

Merkez'den döviz piyasasına bir müdahale daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın’ın Çine ilçesinde kız yurdunda çalışan eşini bıçakla yaralayan adam tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olay, dün Çine’de bir kız yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z. U. adlı kadın çalıştığı iş yerinde kocası Ö. U. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ö.U. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.