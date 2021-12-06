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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Efeler Belediyesi’nden anlamlı program

İHA

Efeler Belediyesi’nden anlamlı program

Efeler Belediyesi ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu iş birliğinde, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla, Türkiye’nin ilk kadın muhtarı Aydınlı Gül Esin’i anma programı düzenlendi. Etkinliğe katılanlar gökyüzüne renkli balonlar bıraktı.
Türkiye’nin farklı illerinden Efeler’e gelen kadın muhtarlar, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan yasanın kabulünün yıl dönümü olan 5 Aralık günü, Meşrutiyet Mahallesi’ndeki Gül Esin Parkı’nda bir araya geldi. Toplantıya, Efeler Belediye Başkan Vekili Abidin Arslan, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Mahmut Gülcü, Genel Sekreter Seviye Çelik Ardıç, Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Taylan, Teşkilat Başkanı Turan Süme ve yönetim kurulu ile Türkiye’nin farklı illerinden gelen kadın muhtarlar ve Efeler’deki mahalle muhtarları katıldı. Gül Esin büstüne karanfil bırakan katılımcılar Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a organizasyon için teşekkür etti.
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının 5 Aralık 1934’te Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından birçok Avrupa ülkesinden önce tanındığını hatırlatarak söze başlayan Efeler Belediye Başkan Vekili Abidin Arslan, “Yapılan anayasa değişikliği sonrası, 5 Aralık tarihi her yıl Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanıyor. Hepimizin bildiği gibi Cumhuriyet’imizin kadına verdiği değer birçok Avrupa ülkesinden çok daha önce sosyal ve siyasal hakların kadınlara tanınmasıyla büyük anlam kazanmıştır. Atatürk, kadın haklarını çağdaşlaşmanın bir unsuru olarak ele almıştır. Tük kadınının toplumda hak ettiği yere gelmesi için çeşitli reformlara imza atmıştır. Bu imkanın tanınmasıyla 32 yaşındayken erkek rakiplerine karşı yaklaşık 500 oy alarak muhtar seçilen ve ilk kadın muhtar olarak tarihe geçen Gül Esin, Aydın’ın gurur kaynaklarındandır.” dedi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yeryüzünde gördüğünüz her şey kadının eseridir” sözünü hatırlatan Arslan, “Atatürk başta olmak üzere, Gül Esin’i ve kadın hakları konusunda öncülük yapan tüm değerlerimizi saygı ve minnetle anıyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından katılımcılar ellerindeki mavi ve kırmızı renkli balonları gökyüzüne bıraktı.

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