Aydın'da okul çevrelerine sıkı denetim Aydın Valiliği okulların huzur ve güvenliği için yeni kararlar aldı

Aydın Valiliği tarafından okulların huzur ve güvenliğine yönelik bir dizi karar alındı.



Aydın genelinde eğitimöğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin zararlı alışkanlıklara ve her türlü madde bağımlılığına karşı korunması, öğrencilerin ve okulların huzur ve güvenliğinin sağlanması açısından önem arz ediyor. Bu nedenle öğrencileri internet ortamında edinebilecekleri zararlı alışkanlıklardan ve kötü niyetli kişi ve grupların tehlikelerinden korumak amacıyla 5442 sayılı İl İdare Kanunu’nun 9.maddesi ile Aydın Valiliği'ne verilen yetkiye istinaden aşağıdaki bir dizi kararlar alındı.



Alınan kararlara göre, Aydın'ın tüm ilk ve orta dereceli okulların bahçelerinde, giriş ve çıkışlar ile okul çevrelerinde; öğrencileri bu kötü niyetli kişi ve grupların tehlikelerinden korumak amacıyla öğrenci velileri, okul idarecileri, öğretmenler ve okul çalışanları haricinde ilgisiz kişi ve gruplar ile seyyar satıcıların bekleme ve satış yapması ile yine öğrencilerin güvenliği açısından ve derslere devamının temin edilmesi amacıyla okul saatlerinde derste bulunması gereken öğrencilerin okul çevresinde bulunan internet kafelere alınmasının yasaklandı.



Öte yandan okulların çevresinde bulunan market, büfe ve bakkallarda tütün ürünlerinin paket açılarak adet şeklinde veya daha küçük paketlere bölünerek satılması 4207 ve 4733 Sayılı Kanun gereği yasaklandığından, bu karara aykırı hareket edenler hakkında bin Türk Lirası'ndan on bin Türk Lirası'na kadar mülki idare amirlerince idari para cezası uygulanacak.



Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bu yasaklara uymayıp aykırı hareket eden kişi ve iş yerleri hakkında 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66. ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesine göre işlem yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.