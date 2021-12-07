Jandarmadan hayvan hırsızlığına karşı operasyon: 20 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hayvan hırsızlığına yönelik yapılan çalışma kapsamında eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kuyucak ilçesinde hayvan hırsızlarına yönelik yapılan çalışma sonucunda önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. 20 şüpheliden 13'ü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3´ü savcılık ifadesinin ardından serbest kalırken, hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 6´sı adli kontrol şartıyla serbest kaldı, 4 şüpheli ise tutuklandı.

7 şüpheli için ise ek gözaltı süresi istendiği öğrenildi. Haklarındaki soruşturma tamamlanıp jandarmadaki işlemlerin ardından 7 kişinin de adliyeye sevk edileceği belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2021-12-07 01:29:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.