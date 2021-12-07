Umurlu’da öğrenciler bilim fuarında bir araya geldi

Umurlu Cavit Başlık Ortaokulu, TÜBİTAK’ın destekleri ile hazırlanan ve pandemi sebebiyle ertelenen 8. Dönem TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışını gerçekleştirdi. Okul bahçesinde düzenlenen fuarda öğrenciler, hazırladıkları projelerini tanıttı.



Gençlerin bilimin önemini kavraması ve teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan bilim fuarları, ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Umurlu Cavit Başlık Ortaokulu’nda düzenlenen bilim fuarının açılışı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl yapılması planlanan fakat pandemi sebebi ile ertelenen 8. Dönem TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nda bir araya gelen öğrenciler ise hazırladıkları bilim projelerini tanıttı.



Bilim fuarlarının önemli öğrenme metodlarından olduğunu vurgulayan Okul Müdürü Mustafa Bilgin; “Umurlu Cavit Başlık Ortaokulu olarak TÜBİTAK'ın destekleriyle 2019 yılı için hazırladığımız ancak pandemi nedeniyle gerçekleştiremediğimiz 8. Dönem TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarımızın açılışını gerçekleştirdik. Bilim fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücünün ürünüdür. İnşallah bu fuarımız öğrencilerimizin gelişimine, ilim, irfan ve hikmet yolunda yeni ilhamlar kazanmasına ve yeni projelere başlamak için heveslenmelerine vesile olur. Bu vesileyle TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarımızın hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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