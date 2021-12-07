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Aydınlı bisiklet tutkunu çift, görenlerin dikkatini çekiyor Sağlıklı yaşam için pedal çeviriyorlar

İHA

Aydınlı bisiklet tutkunu çift, görenlerin dikkatini çekiyor Sağlıklı yaşam için pedal çeviriyorlar

Aydın’ın Efeler ilçesinde sağlıklı yaşam için pedal çeviren bisiklet tutkunu çiftin kullandığı iki pedallı tandem bisiklet, görenlerin dikkatini çekiyor.
Sağlıklı yaşam için uzun yol sürüşleri ile pedal çeviren bisiklet tutkunu GönülMetin Seçim çiftinin kullandığı tandem olarak bilinen 2 kişilik bisiklet görenlerin hem dikkatini çekiyor, hem de şaşırtıyor. Sağlıklı yaşamın yanı sıra bisikletin çevreci bir ulaşım aracı olduğunu ifade eden Gönül Seçim, aynı zamanda Aydın’da faaliyet gösteren bir bisikletliler derneğinin de üyesi olduklarını ve her hafta düzenlenen etkinlikler ile diğer bisiklet tutkunları ile pedal çevirdiklerini belirtti.
Özellikle çiftler tarafından tercih edilen 2 pedallı tandem bisikletin kullanımının ilk başlarda zor olduğunu ifade eden Gönül Seçim; “Eşimle birlikte sağlıklı yaşam için sürekli pedal çeviriyoruz. Kullandığımız 2 kişilik bisiklet ise görenlerin dikkatini çekiyor. Hatta seyir halindeyken dahi bazı vatandaşlar durdurup, şaşkınlıklarını dile getiriyorlar, fotoğraf çekilmek istiyorlar. Spor ve sağlıklı yaşam için elimizden geldiğince de örnek olmaya çalışıyoruz. Herkesi de çevreci ve sağlıklı ulaşım aracı olan bisikleti kullanmaya davet ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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