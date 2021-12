Projeleri ile insan doğa ilişkisine dikkat çektiler

'MADE IN TURKEY' ibaresi değişti

Aydın’ın Germencik ilçesindeki Şehit Cafer Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri “Doğadaki Ayak İzimiz” (Our Footprınt On Nature) projesi ile insanların doğayla olan ilişkisine dikkat çekti.



Şehit Cafer Ortaokulu öğretmenlerinden Nalan Özcan, Sevgi Şahin ve Dilek Durmuş yürüttükleri “Our Footprint On Nature’’ adlı eTwinning projesini tanıtmak için, Germencik İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi’yi, projede yer alan öğrenciler ile ziyaret ederek, proje hakkında bilgilendirmede bulundu.



Günümüzde sanayi toplum yapısının gelişimi ile insanların doğadan uzaklaştığını, teknolojinin de ilerlemesiyle insanın doğayla ilişkisinin neredeyse kopma noktasına geldiğini ifade eden proje yürütücüsü öğretmenlerden Nalan Özcan, “Özellikle enerji ihtiyacını ve üretim tesislerini doğayı koruyacak şekilde düzenlemeyerek yaşam döngüsüne ve diğer canlılara en büyük zararı yine insanın kendisi vermiştir. Doğanın bu şekilde yok oluşuna ve insandoğa ilişkisinin kayboluşuna dikkat çekmek istiyoruz. İnsan ve doğanın birbirinden kopamayacağı, çevre duyarlılığını artıracak, özgün eserler ortaya çıkarmaya çalışacağız. Land art sanatının (Arazi Sanatı) ve bu sanatla uğraşan sanatçıların araştırılması, gelecek nesiller için çevre bilincini ve farkındalığı artırmak istiyoruz” dedi.



Proje yürütücüsü öğretmenlerden Sevgi Şahin de, projelerinde, Türkiye’nin farklı illerinden 9 ortağın olduğunu, ayrıca, 2 Hırvatistan, 2 Portekiz, 1 Polonya ve 1 Romanya olmak üzere toplam 15 okulun projede yer aldığını ve proje dilinin İngilizce olduğunu belirtti.



Projede öğrencilerin aktif olarak rol aldığını belirten proje yürütücüsü bir diğer öğretmen Dilek Durmuş ise Matematik, İngilizce, Fen Bilimleri, Türkçe ve Görsel Sanatlar branşlarında öğretmenler ve 70 öğrenci ile projeyi yürüttüklerini, web2 araçlarını kullandıklarını, farklı etkinlikler ile öğrencilerin aktif olduğu bir proje yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

