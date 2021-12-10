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Davutlar ve Güzelçamlı esnafı Kuşadası Belediyesi'nin çalışmalarından memnun

İHA

Davutlar ve Güzelçamlı esnafı Kuşadası Belediyesi'nin çalışmalarından memnun

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, Belediye Meclis Üyeleri Funda Şenol ve Hasan Çelik DavutlarGüzelçamlı Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nı ziyaret etti. Oda Başkanı Kamil Güler ile bir araya gelen Kuşadası Belediyesi yöneticileri, bölge esnafının yaşadığı sorunları dinledi.

Kuşadası Belediyesi yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve meslek odalarının yöneticileriyle bir araya gelerek kentte yaşama geçirilecek projelerle ilgili fikir alışverişi yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel ile Belediye Meclis Üyeleri Funda Şenol ve Hasan Çelik, DavutlarGüzelçamlı Esnaf Odası Başkanı Kamil Güler ile buluştu. Davutlar ve Güzelçamlı bölgesinde yaşama geçirdikleri ve planlanan projelerle ilgili Oda Başkanı Güler’e bilgi veren belediye yöneticileri esnafın yaşadığı sorunları da dinledi.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel ise “Öncelikle sizlere Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel’in selamlarını iletmek istiyoruz. Davutlar ve Güzelçamlı, Ömer Başkanımızın da çok önemsediği bir bölge. Yapılan ve yapılmakta olan yatırımlar da bunun en büyük göstergesidir. 20192020 yıllarında Güzelçamlı Mahallesi’nde yaklaşık 200 bin metrekare yol çalışması yürütüldü. Davutlar Mahallesi’nde ise Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürüttüğümüz alt ve üst çalışmaları tamamlandığında 250 bin metrekarelik bir alanı bütünüyle yenilemiş olacağız. Bugün Davutlar ve Güzelçamlı Mahallerimizdeki esnafın sorunlarını dinlemek için sizleri ziyaret etmek istedik. Samimi ve sıcak karşılamanız için çok teşekkür ederiz” dedi.

Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Hasan Çelik de “Son dönemde ülke ekonomisinden kaynaklı hepimiz zor günler geçiriyoruz. Bu süreçten en çok esnafımızın etkilendiğinin farkındayız. Kuşadası Belediyesi olarak tüm vatandaşlarımızın bu kötü günleri en az zararla atlatması için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

DavutlarGüzelçamlı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kamil Güler, “Nazik ziyaretiniz bizleri çok mutlu etti. Belediyemizin kent genelinde yürüttüğü çalışmalardan oldukça memnunuz. Ülkemizin hali ortada. Büyük bir dar boğazdan geçiyoruz. Esnaf büyük bir çıkmazın içinde. Her şeyin fiyatı kat kat arttı. Fiyatlar arttıkça iş yapamıyoruz. Ne esnaf ne de vatandaş bu durumdan memnun. Bir an önce bir çözüm bulunmasını istesek de bir sonuç alamıyoruz” dedi.

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