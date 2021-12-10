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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Germencik Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

İHA

Germencik Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Germencik Belediyesi ve Tüm YerelSen arasında düzenlenen protokol ile toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Germencik Belediyesi ve Tüm Yerel Sen arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi çerçevesinde Germencik Belediyesi’nde görevli memur ve sözleşmeli memurların 2022 yılında geçerli olmak üzere sosyal ve mali haklarında önemli iyileştirmeler yapıldı. Tüm Yerel Sen yetkilileri ve Germencik Belediye Başkan Vekili Murat Karabulut, imzalanan toplu iş sözleşmesinin iki taraf için de olumlu bir şekilde neticelenmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

Germencik Belediyesi ve Tüm Yerel Sen arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi hakkında açıklamalarda bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, sözleşmenin hayırlı olmasını temenni ederek “Ülkemizin ekonomik olarak kötü günlerden geçtiği bugünlerde Germencik Belediyesi olarak çalışanlarımızı bir nebze de olsa koruyabilmek ve refahlarını sağlamak için önemli bir adım attık. Memur personellerimizin enflasyon ve hayat pahalılığı altında ezilmesini önlemek için Tüm Yerel Sen ile yaptığımız toplu iş sözleşmesi çalışanlarımızın lehine bir akit oldu. Bundan dolayı çok mutluyuz, Germencik Belediyesi olarak emekçilerimizin her zaman yanında ve en büyük destekçisiyiz. Yapılan sözleşmenin tüm memur personellerimize ve ailelerine hayırlı uğurlu olmasını dilerim” dedi.

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