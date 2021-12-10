Aydın'ın filede konuğu Sarıyer

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AYDIN, (DHA) - AVRUPA arenasında bu sezon fırtına gibi esip Balkan Kupası'nı kazandıktan sonra katıldığı CEV Challenge Kupası'nda 8'li finaler turu ilk maçında da Macar ekibi 1. MCM Diamant Kaposvar'ı 3-0 mağlup ederek, 14 Aralık'ta deplasmanda oynayacağı rövanş mücadelesi öncesi avantaj elde eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın Misli.com Sultanlar Ligi'nde Sarıyer Belediyespor'u ağırlayacak. Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.00'te start alacak. Aydın'ın bu randevu öncesi ligde 12 maçta 4 galibiyet, 8 mağlubiyeti bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2021-12-10 10:46:40



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