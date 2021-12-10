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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın Büyükşehir Belediyesi sabah çorbası ile gönülleri ısıtıyor

İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi sabah çorbası ile gönülleri ısıtıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi vatandaşların güne sıcak bir çorba ile başlaması için kentin farklı noktalarında çorba ikramı noktaları kurdu.
Sabahın ilk ışıkları ile birlikte kimi vatandaşlar işine yetişmeye, kimileri ise ekmek teknelerini yeni güne hazırlamaya başlıyor. Kahvaltı yapmak için vakit ayıramayan ya da kısıtlı bütçesi nedeniyle günün ilk öğününü yeterince yapamayan binlerce kişi bulunuyor. Sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmette bulunan Aydın Büyükşehir Belediyesi, yemekhanesinde özenle hazırladığı binlerce kişilik çorbayı, sabahları kentin farklı noktalarında vatandaşlara ikram ediyor.
Sabah erken saatlerde başlayan çorba ikramı, pazar yerlerinde, ulaşım araçlarına binen yolcuların ve üniversiteli gençlerin yoğun olduğu noktalarda yapılıyor. Tek kullanımlık hijyenik karton bardaklarda servis edilen çorba ikramı hizmeti vatandaşlardan tam not alıyor.
Güne bir sıfır erken başlamanın keyfi oluyor.
Çorba ikramı vatandaşlarda mutluluk hissi oluşturduğunu belirten Fatih Gülen, “İnsanlar sabah sıcak bir gülümseme ile uyanıyorlar diyebiliriz. Uykularını çorba ile açıyorlar. Güne bir sıfır erken başlamanın keyfi oluyor” dedi ve vatandaşları düşünün hizmetleri için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.
“İnsanlar ve toplum için iyi bir hizmet”
Pazarcı esnafı olan Veysel Özer, “Erken geliyorlar Allah razı olsun, insanlar ve toplum için iyi bir hizmet, en azından sıcak bir çorba içmiş oluyoruz. Burada çalışıyoruz kahvaltı yapma zamanımız 1112 arası ama kahvaltı buraya gelmiş oluyor” dedi.
Yüksel Satı “Milletin sabah bir çorba ile karnı doyuyor ise ne mutlu, şartlar çok kötü. Günlük değil dakikalık zamlar yapılıyor.” ifadelerini kullandı. Başkan Çerçioğlu’nun hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Satı, çorba ikramı hizmeti için teşekkür etti.
“Belediyemiz sabah erken saatlerde bu hizmeti sunuyor”
Sabah erken çıktıkları zaman kahvaltı etme şansları olmadığını belirten pazarcı esnafı, “Lokantada bir tas çorba bugün 15 lira, biz iki kişi sabah çorba içsek daha para kazanmadan cebimizden 30 lira gidecek ama belediyemiz sabah erken saatlerde bu hizmeti sunuyor teşekkür ederiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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