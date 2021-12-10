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Koçarlı Müftüsü Ünsal'dan, sosyal medya uyarısı "Dünyanın öbür ucundaki çevrimiçi kişilerle diyalog kurarken, yanı başımızdakileri unutmayalım”

İHA

Koçarlı Müftüsü Ünsal'dan, sosyal medya uyarısı "Dünyanın öbür ucundaki çevrimiçi kişilerle diyalog kurarken, yanı başımızdakileri unutmayalım”

Koçarlı Müftüsü Kazım Ünsal, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla verdiği vaaz ve okuduğu hutbede dijital çağın kaybettirdiklerine dikkat çekerek “Dünyanın öbür ucundaki çevrimiçi kişilerle diyalog kurarken, yanı başımızdakileri unutmayalım” dedi.

Koçarlı Müftüsü Kazım Ünsal, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Cuma hutbesinde sosyal medya uyarısı yaptı. Herkesin sosyal medyaya kapılarak gerçek dünyadan uzaklaştığına dikkat çeken Müftü Ünsal; “Sanal alemin cazibesine kapılıp, kendimizi kaybettik” dedi.

Her hafta kılınan Cuma namazında, Müslümanlara kıymetli bilgi ve öğütlerin aktarıldığı Cuma hutbesinin bu haftaki konusu sosyal medya oldu. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla verilen hutbede, dijital dünyada başkalarıyla iletişim kurarken, çevremizdeki insanların unutulmaması gerektiği vurgulandı.

Sanal dünya ile birlikte bilgisayar, tablet ve akıllı telefonların esiri olunduğunun altını çizen Müftü Ünsal, Cuma hutbesinde şu ifadelere yer verdi: “Toplumdan kopmak, yalnızlaşmak, bencil ve bireysel hayatı tercih etmek asla doğru değildir. Nitekim namaz, oruç, zekat, hac ve kurban gibi ibadetlerin temelinde, Allah’a karşı sorumluluğumuzun yanında insanlarla tanışma, kaynaşma, paylaşma ve dayanışma gibi nice hikmetler vardır. Modern çağda ne yazık ki kendi dünyamıza hapsolduk. Bireyselleştik ve yalnızlaştık. Bencilleştik ve kendimizden başkasını düşünemez olduk. Evlerimiz birbirine yaklaşırken gönüllerimiz birbirinden uzaklaştı. Arkadaşlık, dostluk ve komşuluk ilişkilerimiz azaldı. Allah’ın selamını vermeyi, hal hatır sormayı, gönül alıcı tatlı bir sözü, muhabbet dolu bir tebessümü birbirimizden esirger hale geldik. Kimi zaman yanı başımızdaki komşumuzun hastalığından hatta vefatından dahi haberimiz olmadı. Dijital dünya bizlere pek çok imkan sundu. Ancak sanal alemin cazibesine kapılıp kendimizi kaybettik. Dijital ortamlarda güzel ahlakı muhafaza edemedik. Hakkı, hukuku gözetemedik. Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonların esiri olduk. Gerçek hayatla bağımız koptukça kalabalıklar içinde yalnızlaştık. Dünyanın diğer ucundaki insanlarla çevrimiçi iletişim kurarken aynı evi, aynı ortamı paylaştığımız ailemizle, çocuklarımızla, komşularımızla hasbihal etmeyi unuttuk. Ümmeti olmakla şeref bulduğumuz Peygamberimizin ahlakını örnek alalım. Şefkati ve merhameti, fedakarlığı ve kanaatkarlığı, tatlı sözü ve güler yüzü şiar edinelim. Ailemizden başlayarak akrabalarımızla, komşularımızla ve bütün insanlarla iyi ilişkiler kuralım. Huzuru ve mutluluğu, bireysellik ve bencillikte değil, Rabbimizin rızasında ve kardeşlerimizin duasında arayalım.”

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