Söke’de İnsan Hakları Semineri

Aydın'ın Söke'de 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü etkinlikleri kapsamında Söke İlçe Kaymakamlığı tarafından ADÜ Söke İşletme Fakültesi katkılarıyla seminer düzenlendi. Seminerde Prof. Dr. Ercan Haytoğlu konuşmacı olarak yer aldı. Prof. Haytoğlu, 'insan haklarının tarihsel gelişimi' konusunda geniş bilgiler verdi.



Söke İşletme Fakültesi Saadet Yamak konferans salonunda gerçekleşen seminerin katılımcıları arasında Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun başta olmak üzere, ilçe İnsan Hakları Kurulu üyesi siyasi parti ve STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.



“İnsan haklarının gelişimi kesintiye uğramadan tarihin ilk başından bu yana sürmektedir” diyen Prof. Dr. Ercan Haytoğlu, "10 Aralık Birleşmiş Milletler insan hakları evrensel bildirgesinin kabul edildiği tarih ve insan hakları günü. Ancak insan hakları tarihi açısından ne ilk, ne de son tarih. İnsan Haklarının insanlığın başladığı andan itibaren söz konusu olduğu, tabi ki dini, felsefi ve hukuksal anlamda birçok gelişmeyi içine aldığını biliyoruz. Yani şöyle ifade edebiliriz 'insanın insanlaşma süresi devam ediyor. İnsanların birinci kuşak hakları yaşam, eşitlik gibi birçok noktadan hak arayışları insanlık tarihi içinde birçok siyasi, sosyal gelişmelere sebebiyet vermiştir. Daha sonra ikinci kuşak haklar dediğimiz sendika, eğitim, sağlık hakkı gibi devam ediyor. Başka ihtiyaçlara binaen kadın hakları, çocuk hakları, kişisel gelişim hakları gibi kavramlar karşımıza çıkıyor. İnsan Hakları tek taraflı değil, insan hakları aynı zamanda bir sorumluluk meselesidir. Çünkü özgürlük ve hürriyetlerin de sınırlar vardır. Başkasının özgürlük sınırlarıyla belirlenmiştir” dedi.



Prof. Dr. Ercan Haytoğlu insan haklarının ilk belgesi olarak nitelendirilen Kiros Silindiri’nden başlayıp, İslamiyet dönemi, Osmanlı Dönemi ve Cumhuriyet Dönemindeki insan hakları belgeleri hakkında bilgiler verdi.



Konuşmanın sonunda soru cevap kısma yer alırken, seminer Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney tarafından konuşmacı Prof. Dr. Ercan Haytoğlu’na katılım belgesi ve plaket verilmesiyle son buldu. Kaymakam Güney, Prof. Dr. Ercan Haytoğlu’na verdiği değerli bilgilerden dolayı teşekkür etti.

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