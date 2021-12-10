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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası Belediyesi'nden ekmek fırınlarına hijyen ve gramaj denetimi

İHA

Kuşadası Belediyesi'nden ekmek fırınlarına hijyen ve gramaj denetimi

Ekmek fiyatlarının değişiklik göstermesi üzerine Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki fırınlarda gramaj, fiyat ve hijyen denetimi yaptı. Ekmeklerin gramajını 230 gramdan daha az tutan fırınlar hakkında Aydın Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildirmek üzere tespit tutanağı hazırlandı.

Kuşadası Belediyesi, halk sağlığını riske atacak hijyen dışı ve sağlıksız uygulamalara engel olmak için yaptığı denetimleri aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda unlu mamul üretimi yapan fırınlara yönelik denetimlere devam eden Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekmek fiyatlarındaki değişiklik nedeniyle gramaj kontrolü de yapıyor. Unlu mamul üretimi yapan işletmelerin imalathane bölümlerinin, un depolarının ve üretim malzemelerinin hijyen kurallarına uygun olup olmadığını da denetleyen ekipler, ürünlerin saklanma koşullarıyla son tüketim tarihlerine de bakıyor.

Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde görevli gıda mühendisinin de yer aldığı denetimlerin sonuncusu Türkmen ve Camiatik mahallelerindeki fırınlarda yapıldı. Denetimde, öncelikle ekmek gramaj kontrolü yapıldı. Kuşadası Ticaret Odası ile Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın meclislerinden çıkan ortak kararla 2,5 Türk Lirası’na 230 gramdan düşük ekmek satışı yapan fırınlar hakkında Aydın Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildirmek üzere tespit tutanağı hazırlandı. Ayrıca hijyen ve gramaj kurularına uymayan işletme sahipleri ve çalışanlarına gerekli uyarılar yapıldı.

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