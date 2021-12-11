Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık personeline yönelik 'Temel Yenidoğan Bakımı Eğitimi' düzenlendi.



Sağlık Bakanlığı tarafından ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olan bebek ölümlerinin önlenmesine yönelik çeşitli programlar yürütülüyor. Yenidoğan ölümlerini azaltabilmek için, yüksek teknolojiye dayanan, uzman ağırlıklı yenidoğan yoğun bakımının yanı sıra temel yenidoğan bakım hizmetlerinin de geliştirilmesi geliyor. Bu kapsamda ülke genelinde yenidoğan bakımında standardizasyonu ve güncel bilgilerin kullanılmasını sağlamak amacıyla Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Daire Başkanlığı tarafından 'Temel Yenidoğan Bakım Programı' başlatıldı. Program kapsamında yenidoğana eli değen tüm sağlık personeline yönelik hazırlanan iki günlük hizmet içi eğitimlerde, yenidoğana yönelik yürütülen pek çok program bütünlük içinde sunulmakta ve sağlık personelinin bu konuda bilgi ve becerisinin artırılması hedefleniyor.



Bu kapsamda Aydın'da Aydın İl Sağlık Müdürlüğü eğitim salonunda Temel Yenidoğan Bakımı eğitimi düzenlendi. Söz konusu eğitime üniversite, özel ve kamu hastanelerinde, yenidoğan ve doğum servislerinde görev yapan, bebeğe eli değen 19 sağlık personeli katıldı. İki günün sonunda kursu başarıyla tamamlayan personele katılım belgeleri verildi.

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