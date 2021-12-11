Sulama kanalına düşen otomobilinde hayatını kaybetti

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Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Çine ilçesinde, kontrolden çıkıp, sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü çiftçi Alaattin Uyar (52), yaşamını yitirdi.

Çine'nin kırsal Cuma Mahallesi'nde çiftçilik yapan Alaattin Uyar, saat 08.00 sıralarında, tarlasına gitmek için 09 C 0663 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Aydın-Muğla yolu Çaltı Ovası yakınlarında, Uyar'ın kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Alaattin Uyar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma, kazayla ilgili çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Çine Burhan CEYHAN

2021-12-11 12:17:51



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