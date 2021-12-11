Görevini öğrencisine teslim etti Söke Türk Eğitim-Sen’de görev değişimi

Türkiye KamuSen’e bağlı Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk EğitimSen) Söke Temsilciliği'nde görev değişimi yapıldı. 2015 yılından bu yana Türk EğitimSen Söke temsilciği görevini yürüten Rasim Yavuzyılmaz, görevini öğrencisi Söke Hilmi Fırat Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Ahmet Bor’a teslim etti.



Görev teslim törenine Türk EğitimSen İl Şube Başkanı Veli Yıldırım, il yöneticileri ve Söke'deki okul temsilcileri katıldı. Türk EğitimSen İl Şube Başkanı Veli Yıldırım yaptığı konuşmada, “Bizim hiçbir kurum, kuruluş ve sendikalarla işbirliğimiz, ortaklığımız yoktur. Tüzüğümüzde belirtilen esaslara göre çalışmalarımıza devam ediyoruz. Görevde olduğumuz sürece bütün üyelerimizi yerinde ziyaret ederek, elini sıkacağız” dedi.



Söke Temsilciği görevini devreden Rasim Yavuzyılmaz, “1975 yılı Adıyaman Besni ilçesi ÜLKÜBİR başkalığı ile Türk EğitimSen görevime başladım. Yıllardır ara verilen sendikacılık 1992 yılında Türk EğitimSen sendikası tekrar kuruldu. 2001 yılında yasallaştıktan sonra Söke’de ilk üyesi olarak faaliyetlerimiz başladı. Bu güne kadar kesintisiz bütün faaliyetlerinde yer aldım ve aktif çalıştım. 2015 yılında başlayan Söke Türk EğitimSen temsilciği görevini yürüttüm. Bu görevi öğrencim Söke Hilmi Fırat Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Ahmet Bor’a gururla teslim ediyorum” dedi.



Türk EğitimSen Söke Temsilciliği’nin yeni Başkanı Ahmet Bor ise, “Öğrencisi olduğumu gururla söylediğim öğretmenim Rasim Yavuzyılmaz’a bugüne kadar verdiği emekler için çok teşekkür ederim. Çalışmalarımız tüm hızıyla sürecek” ifadelerini kullandı.



Törende ayrıca 2020 ve 2021 yılında emekli olan emekli öğretmenlerimize plaketler verildi.

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