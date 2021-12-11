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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'a kuvvetli sağanak yağış uyarısı

İHA

Aydın'a kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Aydın il genelinde yarın öğleden sonra kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "12.12.2021 Pazar günü görülecek yağışların genelinde kuvvetli (2150 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kuvvetli yağışların 13 Aralık Pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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