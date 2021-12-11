Aydın'ın sultanları Sarıyer'i rahat geçti

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Mimar Sinan Spor Salonu’nda ağırladığı Sarıyer Belediyespor’u 31 mağlup etti.



Maça hızlı bir başlangıç yapan Aydın'ın Sultanları, seyirci desteğini de arkasına alarak ilk seti 2519 aldı. İkinci sette de parkede güçlü bir oyun ortaya koyan Sultanlar, üst üste aldığı sayılar ile seti 2521'lik skorla rahat bir şekilde kazandı. Dördüncü sette maça ağırlığını koyan Sultanlar, 10 sayı farkla seti 2515 alarak evindeki galibiyet serisini devam ettirdi. Son Balkan Kupası Şampiyonu olan ve CEV Challenge Cup'ta da yoluna kayıpsız devam eden Aydın’ın Sultanları ile gurur duyduklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Sarıyer Belediyespor galibiyeti için de teknik heyeti ve oyuncuları tebrik etti.

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