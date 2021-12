Nazilli’de Oda başkanlıkları için aday hareketliliği arttı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 2022 yılında yapılacak olan 14 oda başkanlığı için adaylığını açıklayanların sayısı her geçen gün artıyor. Nazilli Fırıncılar ve Unlu Mamuller Perakende Satıcıları Esnaf Odası Başkanlığı için mevcut başkanın karşısına 30 yıllık pideci esnafı Mahmut Tekin çıkarak; “Üyelerimize ve halkımıza en iyi hizmeti vermek için yarışta ben de varım” dedi.



Nazilli’de faaliyetini sürdüren 14 oda genel kurullarını yapmak ve yeni yöneticilerini belirlemek üzere seçim sürecine girdi. 2022 yılının ilk üç ayında tamamlanması planlanan seçimlerde adaylar da tek tek ortaya çıkmaya başladı. Nazilli’de 30 yıldır pideci esnafı olan 40 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası Mahmut Tekin, Fırıncılar Odası başkan adaylığını açıkladı. Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Dursun Öztunç, Nazilli Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin Arıkan ve çok sayıda davetlinin katıldığı adaylık açıklama toplantısında konuşan aday Mahmut Tekin, “Odamız 1965 yılında kurulan ilçenin en eski odalarından bir tanesi. Önceliğimiz aday olan arkadaşlarımızla birlikteliği sağlayıp omuz omuza sıkıntılı süreçlerden geçtiğimiz günlerde de daha iyi hizmet edip daha çok birbirimize destek olmak, birlikteliği sağlamak, güçlü olmak ve dost üyeler oluşturmak. Hep birlikte hareket ettiğimizde daha güçlü bir esnaf odası olacağımıza ve ilçemize daha iyi hizmet edeceğimize inanıyorum. Üyelerimiz bizim için çok kıymetli. Küçük işletmeler, büyük işletmeler ne kadar ayakta kalırsa ülkenin geleceğini hazırlamış olur. Güçlü esnaf olmak için elimizden gelen her çalışmayı yapacağız. Kaliteli rekabetle, kaliteli hizmet edip herkesin mutlu olmasını sağlayacağız” dedi

İlçedeki 14 odanın başkanlığı için yarışan her adayın davetine iştirak eden Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Dursun Öztunç, “Kooperatif olarak bizler her zaman esnafımızın, üyemizin yanındayız. 2022 yılı başındaki seçimlerde yönetime aday çok sayıda birbirinden değerli esnaf kardeşimiz demokrasinin bir gereği olarak daha iyi hizmet arayışı içerisinde görev istiyor. Şahsım ve kooperatif yönetimim olarak tüm adaylarımıza eşit mesafede olacağız ve seçimlerde kendilerine başarılar diliyoruz” dedi.

