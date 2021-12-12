250 kiloluk domuz vurup, sosyal medyada paylaştılar

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Bahattin ALBAYRAK/ YENİPAZAR (Aydın), (DHA) - AYDIN´ın Nazilli ilçesinde, yaban domuzları için sürek avı başlatan avcılar 1'i 250 kilo ağırlığında 10 domuz vurdu. Avcılar vurdukları domuzla birlikte çektikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.

Nazilli'ye bağlı kırsal Yenipazar, Dalama, Köşk mahallelerinde domuzların ekili alanlara zarar vermesi üzerine avcılar harekete geçti. Sürek avı düzenleyen avcılar Zafer Sarıoğlu, Onur Ak, Bekir Çobanöz ve Mustafa Başoğlu, av köpeği ile bölgeye gitti. Yaban domuzları için düzenlenen avda, 1´i 250 kilo ağırlığında olmak üzere 10 domuz vuruldu. Avcılar vurdukları 250 kiloluk domuzla çektikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2021-12-12 12:29:09



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