Nazilli Belediyespor - Eskişehirspor: 0-0

Türk bayrağı ikinci defa koparılınca dayağı yedi

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş (xx), Vedat Demir (xx), Emrah Akkaya (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx) Mehmet Ersavaş (x) (Dk. 56 Ebu Sıddık x), Hasan Yurtseven (x) (Dk. 81 Efe), Muhammet Ali (x) (Dk. 64 Ahmet x), Koray (xx), Mert Er (xx), Sefa (xx), Aytaç (x) (Dk. 56 Mert Çapar x), Selçuk (xx), Bünyamin Cesur (xx) (Dk. 64 Hasan Demir x), Mehmet Özdıraz (x)

ESKİŞEHİRSPOR: Cengiz Alp (xxx) Eray (xx), Arda (xxx), Sezgin (xx) (Dk. 56 Kaan x), Onur Arı (xx), Tolga (xx), Berkay (x) (Dk. 67 Ömer Faruk x), Onur Bayramoğlu (xx) (Dk. 76 Ayhan x), Utku (xx), Hasan Alp (x) (Dk. 46 Buğra xx), Bartu (xx)

SARI KARTLAR: Selçuk (Nazilli Belediyespor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor, iç sahada sonuncu Eskişehirspor'la golsüz berabere kaldı: 0-0.

Geçen hafta da Ankara Demirspor deplasmanından aynı sonuçla dönen siyah-beyazlılar üst sıralara tırmanma yolunda ağır yara aldı. Bu sonucun ardından 21 puana yükselen Nazilli Belediyespor, Play-Off potasına girme şansını kaçırdı. Eskişehirspor ise 9 puana yükselip sonunculukta kaldı. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2021-12-12 14:59:15



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