Başkan Çerçioğlu, bir girişimci kadının daha hayalini gerçekleştirdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden fide desteği alan Bihter Ekener, Ata Tohumlarından katma değerli ve nitelikli ürün ortaya çıkardı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimde nitelikli ve katma değeri yüksek ürüne yönelmek isteyen kadınlara destek vermeye devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na sunduğu Ata Tohumlarından acı sos, pul biber ve acı biber turşusu üretip ekonomiye kazandırma hayali desteklenen girişimci Bihter Ekener hayalini gerçekleştirdi. Hiçbir pestisit (tarım ilacı) ve kimyasal gübre kullanmadan, tamamen doğal yöntemlerle bütün yaz boyunca çalışıp istediği ürünleri üreten Ekener, Başkan Çerçioğlu’nu ziyaret ederek ürünlerini anlattı. Ekener, Çerçioğlu’nun bu desteğiyle şimdi de işlerini büyütme kararında olduğunu söyledi.

Üretime yönelmek isteyen kadınlara her türlü desteği veren Aydın Büyükşehir Belediyesi, girişimci Bihter Ekener’e geçen nisan ayında verdiği fidelerle onun da yolunu açtı. Aydın’ın kalitesi yüksek yerel biberi olan Bozdoğan acı biberi fidelerinden ürettiği katkısız ve doğal ürünlerle Başkan Çerçioğlu’nu ziyaret eden Ekener hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

“Bana verilen bu destekten dolayı Özlem Başkan’a teşekkür ediyorum”

Ziyarette Başkan Çerçioğlu’na ürünlerini tanıtan Bihter Ekener, üretim boyunca hiçbir pestisit (tarım ilacı) ve kimyasal gübre kullanmadığını, tamamen doğal üretim yöntemlerini seçtiğini söyledi. Her iki çeşit acı sosunu da odun ateşinde hazırladığını belirten girişimci Ekener “Bugün Özlem Başkan’la görüştük. Kendisine ürünlerimi getirme şansı buldum. Çok ilgisini de çekti. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak benim gibi kadınları her zaman desteklediğini de iletti. Arkamda bu desteği hissettikten sonra işleri büyütmeye karar verdim. Şimdi iki çeşit acı sos, turşu ve pulbiber üretiyorum. Yavaş yavaş bu işte büyümeyi hedefliyorum. Bana verilen bu destekten dolayı Özlem Başkan’a ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Çerçioğlu: “Her zaman kadın üreticilerimizin yanındayız, arkasındayız”

Her zaman kadın üreticilerin yanında olduklarının altını çizen Başkan Çerçioğlu ise, “Muhteşem. Kadınlarımıza bu zamana kadar destek verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Özellikle de bu zor günlerde, tarıma verilen desteğin artması gereken bu günlerde. İnsanların tarıma daha fazla yönlendirilmesi gerekiyor. Biz de Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak tam destek veriyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan Çerçioğlu, Ekener’i girişimci olduğu için ayrıca tebrik ederek “Elinize, yüreğinize sağlık. Sizi kutluyorum” dedi.

