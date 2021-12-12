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Efeler, 3 puanı 3 golle aldı Efeler 09 Spor, 3’te 3 yaptı

İHA

Efeler, 3 puanı 3 golle aldı Efeler 09 Spor, 3’te 3 yaptı

Grubunda liderliğini sürdüren Efeler 09 Spor, Aydın Büyükşehir Belediyespor’la karşılaştığı müsabakayı 3 golle geçti. Son 3 maçını da galibiyetle kapatan yeşilbeyazlılar 3 puanı 3 golle aldı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 3.Grup 7. hafta maçlarında şampiyonluk mücadelesi veren lider Efeler 09 Spor Futbol Kulübü ile Aydın Büyükşehir Belediyespor karşılaştı. Aydın Adnan Menderes Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Anıl Şen yönetti.
Hırslı başlayan mücadelede iki takım da karşılıklı pozisyonlar bulurken, Efeler 09 Spor sağ kanattan bastırarak golü erken buldu. 10. dakikada Gökhan Bulut’un açtığı ortayı kafa vuruşu ile gole çeviren Gökhan Demir, takımını 01 öne geçirdi.
Beraberlik golü için bastıran Aydın Büyükşehir Belediyespor’un baskısını kıran yeşilbeyazlılar dakika 23’te yakaladıkları kontra atağı Fatih Bozok ile gole çevirerek farkı ikiye çıkardı.
43. dakikada Efeler 09 Spor’da Soner Ergençay oyundan çıkarken, yerine Abdullah Kayalık girdi. İlk yarıda 5 dakika uzatma oynanırken, kalan dakikalarda gol olmayınca ilk yarı 02 tamamlandı.
Gol umuduyla ikinci yarıya değişiklikler ile başlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor’da Hüseyin Buğracan Öcalan’ın yerine Çağlar Yıldızer, Osman Bozdağ’ın yerine Berk Tosun girdi. Zaman zaman sertleşen oyunda Efeler 09 Spor’un kaptanı Selçuk Yıldırım, rakibine yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.
Oyunda istediği tempoyu yakalayan Efeler 09 Spor’da 70. dakikada İshak Kurt oyundan çıktı, yerine Doğukan Akbulut girdi.
İkinci yarıda daha çok pozisyon bulan Aydın Büyükşehir Belediyespor,’da 81. dakikada Devran Dirik’in yerine Hasan Gündem, Berkay Günay’ın yerine ise Enes Çavuş girdi.
Baskılı oyununa devam eden yeşil beyazlılarda 87. dakikada Doğukan Akbulut sağ kanattan ceza sahasına girerek sert vurdu. Kaleciden dönen topu tamamlayan Serdar Sudun, topu boş kaleyi göndererek farkı 3’e çıkarttı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Efeler 09 SFK, Aydın BŞB’yi 30’lık skorla yendi. Puanını 17’ye yükselterek liderliğini sürdüren Efeler 09 SFK’lı oyuncular maç sonunda galibiyeti kutladı. Aydın BŞB ise 5 puanda kaldı.
Hakemler: Anıl Şen *, Ozan Tunçer *, Ayşe Gacaroğlu *
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Mustafa *, Sayim *, Polat *, Turgut *, Serkan Özdemir *, Serkan Işık *, Devran * (Dk 81 Hasan *), Berkay * (Dk 81 Enes *), Osman * (Dk 46 Berk Tosun *), Hüseyin Buğrahan * (Dk 46 Çağlar *) , Sergen *
Efeler SFK: Göksal *, Gökhan Bulut *, Sabutay *, Burak *, Abdullah *, Selçuk * (Dk 90 Mert ?), Serdar *, Fatih * (Dk 90 Yusuf ?), İshak * (Dk 70 Doğukan *), Soner * (Dk 43 Abdullah *) Gökhan Demir ** (Dk 90 Arslan ?)
Sarı kartlar: İshak, Selçuk ve Göksal (Efeler 09 SFK)
Goller: Dk 10 Gökhan Demir, 23 Dk. Fatih ve 87 Dk. Serdar (Efeler 09 SFK)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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