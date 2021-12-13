Ayd\u0131n genelinde aral\u0131ks\u0131z s\u00fcrd\u00fcr\u00fclen korona vir\u00fcs denetimleri kapsam\u0131nda Kent G\u00fcvenlik Y\u00f6netim Sistemi (KGYS) taraf\u0131ndan kurallara uymad\u0131\u011f\u0131 tespit edilen 120 ki\u015fi uyar\u0131ld\u0131. T\u00fcm d\u00fcnyay\u0131 etkisi alt\u0131na alan korona vir\u00fcs hayat\u0131 olumsuz y\u00f6nde etkilemeye devam ediyor. \u00dclkemizde g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc g\u00fcnden bu yana 76 binden fazla ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetmesine neden olan salg\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ilmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131l\u0131rken, Ayd\u0131n genelinde denetimler de aral\u0131ks\u0131z s\u00fcr\u00fcyor. Ayd\u0131n Valili\u011fi koordinasyonunda y\u00fcr\u00fct\u00fclen \u00e7al\u0131\u015fmalar kapsam\u0131nda son bir haftal\u0131k denetim raporlar\u0131 kamuoyu ile payla\u015f\u0131ld\u0131. Valilik taraf\u0131ndan yap\u0131lan payla\u015f\u0131mda Kent G\u00fcvenlik Y\u00f6netim Sistemi (KGYS) kameralar\u0131ndan 612 Aral\u0131k 2021 tarihleri aras\u0131nda kurallara uymad\u0131\u011f\u0131 tespit edilen 120 ki\u015fi uyar\u0131ld\u0131. Konu ile ilgili Ayd\u0131n Valili\u011finden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Kent G\u00fcvenlik Y\u00f6netim Sistemi (KGYS) kameralar\u0131ndan, ilimiz farkl\u0131 noktalar\u0131nda Covid19 tedbirleri kapsam\u0131nda tespit edilen ihlal g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri ile ilgili olarak sevk edilen ekipler taraf\u0131ndan toplam 120 \u015fah\u0131s ikaz edilmi\u015ftir ifadelerine yer verildi.