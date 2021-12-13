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Aydın’da 30 adet gıda işletmesine 652 bin lira ceza kesildi

İHA

Aydın’da 30 adet gıda işletmesine 652 bin lira ceza kesildi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kasım ayı içerisinde yapılan gıda denetimlerinde mevzuata uygun olmayan 30 adet gıda işletmesine 652 bin lira ceza kesildi.
Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Kasım ayı içerisinde, gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri denetimlerine yoğun şekilde devam edilmiştir. İlimizde toplam, 2 bin 106 adet gıda üretim yeri, 13 bin 807 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Kasım ayında gıda üretim yerlerine 270 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise 1681 adet olmak üzere toplam; 1951 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim İzleme Programı, şikâyet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme vs.ye istinaden il genelinde toplam 58 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 30 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 652 bin 252 TL’lik yasal işlem uygulanmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Kasım ayı içerisinde 956 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 5 milyon 381 bin 164,88 kilogram kuru incir, 70 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 428 milyon 961, 68 kilogram muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam, 1.026 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 5 milyon 810 bin 126,56 kg gıda maddesi ihracatı gerçekleştirilmiştir. ALO Gıda 174 hattına, Kasım ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 41 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 5 adet, üretim yerleri ile ilgili 6 adet olmak üzere toplam 52 adet şikâyet gelmiştir. Şikayetlerle ilgili olarak 39 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır. Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığımızın GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)’ne kaydedilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 154 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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