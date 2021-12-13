Banyoda ölü olarak bulundu

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Aydın’ın Çine ilçesinde kendisinden haber alınmayan bir kişi, evinin banyosunda ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Yeni Mahalle’de yaşayan 36 yaşındaki Yüksel Kaya’dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Çilingir yardımı ile eve giren polis ekipleri Kaya’nın banyoda hareketsiz bir şekilde yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Kaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaya’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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