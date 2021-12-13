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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu ayakkabılar 10 yıldır sahiplerini bekliyor

İHA

Bu ayakkabılar 10 yıldır sahiplerini bekliyor

Aydın’da ayakkabı tamir ustası Murat Yardım (46), 10 yıldır dükkanında unutulan ayakkabıların sahiplerini bekliyor.
Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Murat Yardım, 4 metrekarelik atölyesinde ayakkabı tamiri yaparak mesleğini ilk günkü heyecan ile devam ettirirken, 10 yıldır tamir edilmesi için dükkanına bırakılan ayakkabıların sahiplerini bekliyor.
Tamir edilmesi için bırakılan ancak unutulan ayakkabıların işyerini doldurduğunu belirten Yardım; “Yıllardır o kadar çok ayakkabı tamiri yaptım ki, tamirini yaptığım ayakkabıları sahipleri zamanında almaya gelmeyince iş yerim ayakkabılarla doldu. 10 yıldır sahibini bekleyen ayakkabılar var burada, sahipleri unuttu. Ayakkabıları bırakıyorlar, ‘yarın gelirim’ diyorlar gelen giden olmuyor. Ne telefon numarası oluyor ne adresi. Tamiri yapılan ayakkabılar da elimizde kalıyor. Atmak istesen atamıyorsun da. Bu sefer atsan adam aniden çıkar gelir bu sefer ayakkabısını isteyebilir. Elinde bekliyor öyle. Bir şey de yapamıyorsun. İçeride 10 çifte yakın ayakkabı var, sahiplerini bekliyor. Yepyeni ayakkabı yapıp, tamir ettim. Bir umut sahibi gelir de yaptığımız masrafı çıkarırız diye bekliyoruz. Ayakkabıyı tamir için bırakıyorlar, malzeme harcayıp yapıyorsun ama alan yok. İşin garip tarafı hazır tabanlar çürüme yapıyor. Bu sefer benim yaptığım malzeme de emeğim de boşa gidiyor. Cepten zarar yazıyor. Mesleğimizin güzel yönleri de var böyle sıkıntılı tarafları da oluyor” dedi.

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