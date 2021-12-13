Davutlar ve Güzelçamlı yeniden yapılanıyor

Kuşadası Belediyesi yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve meslek odalarının yöneticileriyle bir araya gelerek kentte yaşama geçirilecek projelerle ilgili fikir alışverişi yapmaya devam ediyor.



Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel ile Belediye Meclis Üyeleri Hasan Çelik ve Funda Şenol, S.S. Davutlar Sevgi Plajı Su Ürünleri Kooperatifi ile S.S. Güzelçamlı Su Ürünleri Kooperatifi’ni ziyaret etti. Kooperatif üyelerinin sorunlarını dinleyen belediye yöneticileri, bölgede yaşama geçirdikleri ve planlanan projelerle ilgili bilgi verdi.



İlk olarak S.S. Davutlar Sevgi Plajı Su Ürünleri Kooperatifi’ni ziyaret eden belediye yetkilileri kooperatifi başkanı Özgür Atacan ile görüştü. Davutlar Mahallesi’ndeki balıkçı barınağında yaşanan aksaklıkları da yerinde gören Başkan Yardımcısı Çengel ve meclis üyeleri, sorunların çözümü için harekete geçeceklerini belirtti.



Sevgi Plajı’ndaki balıkçı barınağının bölgenin en önemli tekne limanlarından biri olduğunu belirten Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, “Öncelikle sizlere Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel’in selamlarını iletmek istiyorum. Sevgi Plajı ve çevresinde ciddi çalışmalar yürüttük. Önümüzdeki aylarda bu bölgede de düzenlemeler yapılacak” dedi.



S.S. Davutlar Sevgi Plajı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Özgür Atacan ise “Nazik ziyaretiniz bizleri çok mutlu etti. Kuşadası Belediyesi’nin kent genelinde yaptığı yatırımlardan oldukça memnunuz. Bu bölgeyle ilgilenmenizden ayrıca mutluyuz. Yeni yatırımları bekliyoruz” diye konuştu.



Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel ve belediye meclis üyeleri, ardından S.S. Güzelçamlı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Abidin Şengöz ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Balıkçılarla sohbet eden belediye yöneticileri, Güzelçamlı’daki Liman Caddesi ve çevresi için önemli yatırım planları bulunduğunu belirtti. Belediye Meclis Üyesi Funda Şenol, samimi karşılamalarından dolayı kooperatif üyelerine teşekkür ederek “Güzelçamlı çok önemsediğimiz bir bölge. Bölgede balıkçılık yapan hemşehrilerimizin sıkıntılarını dinlemek istedik. Yaşanan aksaklıkların giderilmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.

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