Apartmanın bodrumunda çıkan yangın panikletti Yoğun duman itfaiye erlerine zor anlar yaşattı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, itfaiye erleri de yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadı.



Yangın, Orta Mahalle Selanik Caddesi üzerindeki 6 katlı bir apartmanın bodrum katında saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın bodrumunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Havalandırmadan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Apartmandaki vatandaşlar evlerinden tahliye edilirken, yoğun duman nedeniyle çıkamayan bazı vatandaşlar ise evlerinin balkonunda itfaiye ekiplerinin çalışmasını korku dolu gözlerle izledi. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınırken, itfaiye erleri de yoğun duman nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Apartmandaki duman tahliye fanı kullanarak tahliye edildi. Yangında apartmanın bodrumunda maddi hasar meydana geldi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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